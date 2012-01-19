متناسب سازی آموزش دانش آموزان براساس جنسیت/سخنرانی معاون پرورشی

به گزارش خبرنگار مهر، گزیده‌ای از مهمترین اخبار آموزش و پرورش را در هفته ای که گذشت در ادامه میخوانید:‌

همایشی پر سرو صدا در فرهنگسرای شفق

دوشنبه هفته جاری همایش هم اندیشی هوشمند سازی مدارس استثنایی در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای شفق برگزار شد که حاشیه های جالبی داشت، اول اینکه تعداد مدعوین با گنجایش سالن هماهنگی نداشت و در همان بدو برنامه موجب اعتراض فرهنگیان مدعوی شد که جای نشستن برای آنها نبود و مجبور بودند بیرون سالن به سخنرانی ها گوش دهند. این ناهماهنگی تا به حدی بود که در حین برگزاری برنامه چندین بار بیرون سالن سرو صدا و همهمه شد به حدی که رئیس آموزش و پرورش استثنایی برای صحبت کردن صدای خود را بالا برد تا این سروصدا شنیده نشود.

دومین نکته سخنرانی طولانی آقای وزیر بود که طبق معمول نزدیک به یک ساعت طول کشید در حالی که خود نظاره گر شرایط موجود بود و می دید که بسیاری از مدعوین از جمله خبرنگاران حاضر در جلسه بیش از دو ساعت است که روی پا ایستاده اند.

آقای وزیر در این نشست از تحول بنیادین، نظام 6-3-3، سرعت بخشی به سند تحولی که بیش از 22 سال است لزوم آن احساس می شود، کتابهای پایه ششم ابتدایی و موفقیتهای دشمن کور کن آموزش و پرورش سخنرانی کرد، مطالبی که معلوم نبود کدام بخش از آن به آموزش و پرورش استثنایی و مشکلات آن بر می گردد.

تناسب سازی آموزش مدارس براساس جنسیت

البته حمیدرضا حاجی بابایی در لابه لای سخنان همیشگی خود این بار از یکی از بندهای مهم سند پرده برداشت و عنوان کرد که در بند 2/14 سند به تناسب سازی آموزش، تربیت، فضای مدارس براساس جنسیت تاکید شده است. البته این موضوع بارها از سوی مسئولان آموزش و پرورش از جمله علیرضا علی احمدی وزیر پیشین آموزش و پرورش مطرح شده بود اما هربار که رسانه ای می شد به سرعت منابع مختلف آموزش و پرورش آن را تکذیب می کردند.

اما این بار واقعا قرار است آموزشهای دانش آموزان دختر و پسر تفاوت پیدا کند چرا که سند تحول بنیادین به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و لازم الاجرا است؛ باید منتظر اعمال این تصمیم در آموزش و پرورش ماند.

دانش آموزان ژیمناستیک کار به میدان می آیند

بالاخر آیین نامه اجرایی آموزش ژیمناستیک به دانش آموزان ابلاغ و قرار شد امسال 20 درصد از دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در این رشته ورزشی آموزش ببینند.

قائم مقام تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از آموزش 43 حرکت مبنایی و پایه ای ژیمناستیک به دانش آموزان پایه دوم ابتدایی خبر داد و گفت: کلاسهای آموزش ژیمناستیک سه جلسه در هفته برگزار می شود.

کیومرث هاشمی همچنین گفته است: امسال 20 درصد دانش‌آموزان پایه دوم دختر و پسر تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت که در طول سال تحصیلی سه جلسه در هفته آموزش می بینند.

هاشمی درباره اهداف طرح آموزش ژیمناستیک به دانش آموزان پایه دوم ابتدایی نیز اظهار داشته که بهبود آمادگی جسمانی و حرکتی، بسترسازی مناسب جهت رشد و شکوفایی استعداد ورزشی دانش‌آموزان و توجه به حرکات بنیادی ورزشی از اهداف این طرح است.

مدارس پول آب و برق و گاز خود را بپردازند

بعد از ماهها بحث و بررسی و رایزنی در دولت و ما بین وزارت آموزش و پرورش و نیرو درباره هزینه آبونمان مدارس که مدیران توانایی پرداخت آن را ندارند، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که فعلا مدیران بروند بدهی های خود را بپردازند چون که سازوکار اجرای قانون دولت هنوز در دستگاههای زیر مجموع وزارت نیرو فراهم نشده است.

در حالی که دولت چند ماه پیش تصویب کرد که مدارس باید تنها نیمی از قبوض آبونمان خود را بپردازند تا درهدفمندی یارانه ها با مشکل قطع گاز و آب و برق روبرو نشوند، اما به گفته سید علی یزدیخواه سازوکار این مصوبه در وزارت نیرو فراهم نشده است.

وی به خبرنگار مهر گفت: با مسئولان دستگاههای استانی درباره انرژی گاز، برق، آب، نفت سفید و گازوئیل که برای مدارس استفاده می کنیم مکاتبه و مذاکره تلفنی داشته ایم که انشعابات هیچ مدرسه ای را قطع نکنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به مصوبه دولت مبنی براینکه مدارس 50 درصد بهای مصرفی آب و گاز و .... را نپردازند، گفت: دستگاهها و نهادهای دیگر هنوز زیرساختهای اعمال تعرفه های جدید را فراهم نکرده اند چرا که باید سامانه قیمتهای مصرف مدارس را تغییر دهند.

یزدیخواه به طور ضمنی به مدیران توصیه کرد که هزینه آبونمان خود را بپردازند و گفت: اگر مدیران قبوض خود را بپردازند در محاسبات بعدی شان تخفیف لحاظ می شود و اینگونه نیست که قابل بازگشت به حساب مدارس نباشد.

مشاوره قضایی به فرهنگیان در مسائل شخصی

باز هم خدمتی دیگر به فرهنگیان؛ اما این بار نه در بیمه طلایی و افزایش حقوق و کارت خرید کالا و .....این بار فرهنگیان می توانند در دعاوی قضایی خود از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفته است که " پس از اصلاح ساختار آموزش و پرورش علاوه بر ادارات کل، به مناطق آموزش و پرورش تا درجه 4 نیز واحد مستقل حقوقی اختصاص یافته است که بر این اساس، ادارات آموزش و پرورش در تمام شهرهایی که دارای «فرمانداری» هستند، واحد حقوقی مستقل دارد."

احمد حیدری افزوده است: در این رابطه، علاوه بر دعاوی اداری که یک طرف آن آموزش و پرورش باشد، واحدهای حقوقی مناطق در دعاوی شخصی فرهنگیان نیز به آنها مشاوره و معاضدت قضایی را به طور «رایگان» ارائه می‌دهند و هیچ محدودیتی‌ هم در این رابطه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: این دعاوی اعم از دعاوی «حقوقی و کیفری» است و به طور کلی، اگر هر کدام از فرهنگیان نیاز به راهنمایی و مشاوره از سوی وکیل یا کارشناس حقوقی در محاکم داشته باشند، این خدمات به طور رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

رویت یازرلو در برنامه های خصوصی

بعد از چند ماه حواشی مختلف درباره تغییر معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش و انتشار خبری در این باره در خبرگزاری مهر، سایت اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش به سرعت نشست خصوصی را ترتیب داد که "زکریا یازرلو" معاون پرورشی وزارتخانه در آن سخنرانی کرده بود.

بعد از آن هم باز در جلسه ای که خبرنگاران حضور نداشتند یازرلو با حضور در جمع مسئولان و مدیران ارشد اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، تحول در حوزه فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش را یکی از گام‌های تحول در این وزارتخانه خواند و افزود: این تحول با رویکرد اعتلایی دنبال می‌شود.

یازرلو عنوان کرده است: آموزش وپرورش خود را مجهز به یک سپهر معرفتی نموده است تا بتواند مطالبات مقام معظم رهبری را عملیاتی کند.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفته است: این وزارتخانه مترصد این است که دانش‌آموزی در تراز جمهوری اسلامی ایران برای حضور در جامعه دانش‌بنیان با هویت اسلامی ـ ایرانی تربیت کند.

یازرلو جذب حداکثری دانش‌آموزان در تشکل‌های دانش‌آموزی را از فعالیت‌‌های حائز اهمیت حوزه پرورشی خوانده و گفته است امور فرهنگی یکی از گزاره‌هایی است که افراد باید بصورت خودانگیخته آن را بپذیرند و رهبری کنند.

"سپهر معرفتی، وزارتخانه مترصد شده، افراد خود انگیخته و..." یک نفر پیدا شود از این کلمات بیشمار یازرلو رمزگشایی کند تا شاید ما خبرنگاران هم متوجه شدیم که منظور وی چیست و در کدام بخش آموزش و پرورش می توان این مفاهیم را جستجو کرد.