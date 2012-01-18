  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

منتظری:

جشن اشتغال حوزه فرهنگ و هنر در گلستان برگزار می شود

جشن اشتغال حوزه فرهنگ و هنر در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: در دهه فجر جشن اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری روز چهارشنبه در نشست با فرماندار گرگان افزود: این جشن با حضور 120 نفر کار آفرین و افرادی که اشتغالزایی داشتند برگزار خواهد شد.

وی ضمن برشمردن برنامه های دهه فجر اظهار داشت: همایش بزرگ کاروان انقلاب جهت پیمان با ولایت و رهبری برای نخستین بار در کشور به میزبانی گلستان در دهه مبارک فجر برگزار می شود.
 
منتظری افزود: این همایش با محوریت جوانان و بر پایی نمایشگاه  بصیرت، ولایت، عکس هایی با موضوع آموزه های عاشورا، نمایشگاه خوشنویسی با الهام از معارف عاشورا، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه تجسمی فجر، نمایشگاه تجسمی حماسه حسینی برگزار خواهد شد.
 
وی ادامه داد: قرعه کشی برای انتخاب کاروان 72 نفره به کربلای معلی و 33 نفر به مشهد مقدس به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.

کد مطلب 1512510

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها