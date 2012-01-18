هدف تیم فوتبال سایپا پیروزی برابر صبا است

پیروز قربانی مدافع تیم فوتبال سایپای البرزدر گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیروزی سه بر صفر برابر ذوب آهن اظهار داشت: بازی بسیار خوبی بود مربیان دو تیم تفکراتشان نزدیک بهم بود در این مسابقه هر تیمی که گل اول را می زد برنده می شد و خوشبختانه ما گل اول را زدیم. البته سه چهار موقعیت خوب گلزنی را هم در همان نیمه اول از دست دادیم.

وی ادامه داد: یکی از بهترین بازی هایمان را به نمایش گذاشتیم میانه میدان دست بازیکنان ما بود و با خلق موقعیت های خوب برای مهاجمان باعث شد این دیدار را با سه گل به پایان برسانیم.

قربانی در خصوص وضعیت خط دفاع سایپا اظهار داشت: شرایط خط دفاع سایپا خوب است بازیکنان خوبی در این پست در سایپا حضور دارند و امیدوارم در دیدار های اینده اشتباهی نداشته باشیم و به این روند ادامه دهیم.

مدافع سایپا در خصوص دیدار عصر جمعه مقابل صبا یاد اور شد:یکی از سخت‌ترین دیدارهای ما در این فصل برابر صبا است این تیم در جایگاه خوبی قرار داشته و در کرج نیز برای ما مزاحمت‌های زیادی ایجاد خواهد کرد، اما هدف سایپا پیروزی برابر صبا و آن‌هم با گل‌های زیاد است.

قربانی در پایان گفت: شرایط سایپا طوری است که به هواداران نیاز دارد امیدوارم تماشاگران با حضور گرم خود در ورزشگاه انقلاب کرج تیم شهر خودشان را تنها نگذارند.

دیدار سایپا البرز و صبای قم عصر جمعه از ساعت 15 در ورزشگاه انقلاب برگزار می شود.