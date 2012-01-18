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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

رحمانی:

مجریان انتخاباتی حق اظهار نظر ندارند

مجریان انتخاباتی حق اظهار نظر ندارند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: مجریان انتخاباتی حق اظهار نظر و تحلیل در مسائل انتخاباتی را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در جلسه گردهمایی فرمانداران در دهلران اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی تمامی مجریان و دست اندرکاران انتخاباتی برگزاری سالم انتخابات است.

وی افزود: تمامی افراد باید دست به دست هم داده تا انتخاباتی با شکوه با حضور حداکثری برگزار شود.

وی ادامه داد: از برانگیختن احساس و مسائل حاشیه ای به شدت پرهیز شود و امنیت و آرامش در اوالویت کاری همه مجریان باشد.

رحمانی گفت: خوشبختانه دوره های آموزشی بسیار خوبی در جهت آشنایی مجریان با قانون وظایف انتخاباتی صورت گرفته است و کلیه فرمانداران باید از قوانین مربوطه آگاه و از تجربیات دوره های قبلی حداکثر استفاده را داشته باشند که مشکل جزیی هم پیش نیاید.

این مسئول گفت: هرچه به انتخابات نزدیکتر می شویم باید احساس دغدغه بیشتری در مسوولین ایجاد شود. چرا که ایجاد فضای آرام و با نشاط یکی از وظایف اصلی ماست.

کد مطلب 1512518

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