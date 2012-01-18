مجریان انتخاباتی حق اظهار نظر ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در جلسه گردهمایی فرمانداران در دهلران اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی تمامی مجریان و دست اندرکاران انتخاباتی برگزاری سالم انتخابات است .

وی افزود: تمامی افراد باید دست به دست هم داده تا انتخاباتی با شکوه با حضور حداکثری برگزار شود .

وی ادامه داد: از برانگیختن احساس و مسائل حاشیه ای به شدت پرهیز شود و امنیت و آرامش در اوالویت کاری همه مجریان باشد .

رحمانی گفت: خوشبختانه دوره های آموزشی بسیار خوبی در جهت آشنایی مجریان با قانون وظایف انتخاباتی صورت گرفته است و کلیه فرمانداران باید از قوانین مربوطه آگاه و از تجربیات دوره های قبلی حداکثر استفاده را داشته باشند که مشکل جزیی هم پیش نیاید .