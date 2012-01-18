روابط عمومی غله منطقه 2 حائز رتبه برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو، با حضور رضا افرازه مدیر عامل شرکت غله، سید حمیدرضا میرآفتاب مدیر کل غله استان گلستان و پیمان زندی مدیر کل غله استان سمنان از مجموعه روابط عمومی غله منطقه دو با مدیریت فریدون امیریان تقدیر شد.

روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 به همراه غله منطقه 14، به عنوان روابط عمومیهای برتر مجموعه شرکتهای غله و خدمات بازرگانی کشور و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران انتخاب شدند.

شرکت غله منطقه 2 شامل استانهای مازندران، گلستان و سمنان است.