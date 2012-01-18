هشدار آنروا درباره اوضاع غزه/ پیشنهاد نمایندگان انگلیس برای مقابله با اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان سازمان ملل متحد (آنروا) در گزارشی نسبت به وقوع فاجعه انسانی در نوارغزه هشدار داد و اعلام کرد که برای بهبود اوضاع اقتصادی این منطقه به 300 میلیون دلار کمک مالی نیاز است.

در این گزارش آمده است: 3 سال از پایان جنگ 22 روزه غزه می گذرد اما تبعات آن همچنان بر زندگی ساکنان این منطقه مشهود است. اثرات مخرب جنگ همواره وجود دارد و زنان و کودکان غزه همچنان از مشکلات اقتصادی رنج می برند.

در ادامه گزارش گفته شده است: علیرغم پایان جنگ، نوارغزه همچنان در محاصره بسر می برد و ساکنان این منطقه در معرض تحریم گروهی قرار دارند امری که به موجب قوانین بین المللی یک جنایت محسوب می شود.

خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین) نیز گزارش داد که برخی نمایندگان پارلمان انگلیس از جمله "جرمی کوربن"، "جرالد کوفمن" و "جینی تونج" تداوم محاصره نوارغزه را محکوم کردند.

این نمایندگان از سکوت بین المللی در قبال ادامه محاصره نوارغزه انتقاد کردند و از کشورهای جهان خواستند مانع از تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در کرانه باختری و نوارغزه شوند.

این نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند نهادهایی که با رژیم اشغالگر اسرائیل همکاری می کنند به ویژه دانشگاه ها تحریم شوند.

به گفته این نمایندگان، اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین به این دلیل صورت می گیرد که این رژیم خود را از هر مجازات بین المللی در امان می داند.