آماده همکاری همه جانبه با دانشگاه شانگهای چین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی آل بویه روز چهارشنبه در مراسم امضاء تفاهم نامه با مسئولان دانشگاه شانگهای اظهارداشت: کشور چین و مردم سختکوش آن همواره برای ما به عنوان انسانهایی مستقل و تلاشگر مطرح هستند و ارتباط دیرینه با این کشور انگیزه ما را برای توسعه روابط علمی بیشتر کرده است.

آل بویه گفت: به نظر می رسد گسترش زبان فارسی از عواملی باشد که بتواند در بسط روابط علمی بین قزوین و شانگهای موثر باشد و در سالهای گذشته در دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین پذیرای دانشجویان متعددی از کشور چین بودیم که در رشته ادبیات فارسی تحصیل می کردند.

وی افزود: خوشبختانه ظرفیت افزایش تعداد دانشجویان خارجی در رشته فارسی در دانشگاه امام فراهم است و در صورت اعلام نیاز از سوی دانشگاه شانگهای قادریم در این زمینه همکاری کنیم.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین یادآورشد: از جمله دانشگاههای کشور هستیم که در بخشهای مختلف علمی فعالیتهای شاخصی داریم و محوری ترین کار دانشگاه در حوزه روابط بین الملل توسعه فرهنگ زبان فارسی است و در بخش آینده پژوهی نیز در ایران منحصر به فردیم.

وی با اشاره به بازدید سفیر چین از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در سال جاری اظهارداشت: در این بازدید نشست خوبی با دانشجویان چینی برگزار شد و آمادگی کامل داریم تا زمینه توسعه روابط علمی را با دانشگاه شانگهای فراهم کنیم.

آل بویه ضمن قبول دعوت رئیس دانشگاه شانگهای برای سفر به چین گفت: امیدواریم با حضور در کشور چین با توانمندی های علمی دانشگاههای این کشور از نزدیک آشنا شده و زمینه تبادل دانشجو و استاد بیش از گذشته فراهم شود.

وی بیان کرد: شرایط عصر حاضر ایجاب می کند تا کشورهایی که مشترکات فرهنگی، علمی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی دارند ارتباط بیشتری با هم داشته باشند و در این دهکده کوچک همه امکانات را در اختیار یکدیگر قرار دهند تا سعادت و خوشبختی همه انسانها محقق شود.

آل بویه اظهارامیدواری کرد با برپایی همایش های علمی و سفرهای دانشجویی در قزوین و شانگهای مناسبات فرهنگی و علمی دو کشور شتاب بیشتری گیرد.

در ادامه سینگ هوای سان، مدیر منابع انسانی و چنگ تانگ معاون دانشکده زبان های خارجی دانشگاه بین المللی شانگهای چین از قسمتهای مختلف دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین بازدید کردند.