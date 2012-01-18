  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

آل بویه:

آماده همکاری همه جانبه با دانشگاه شانگهای چین هستیم

آماده همکاری همه جانبه با دانشگاه شانگهای چین هستیم

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین گفت: برای همکاری علمی بویژه در بخش زبان و ادبیات فارسی آماده همکاری همه جانبه با دانشگاه شانگهای چین هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی آل بویه روز چهارشنبه در مراسم امضاء تفاهم نامه با مسئولان دانشگاه شانگهای اظهارداشت: کشور چین و مردم سختکوش آن همواره برای ما به عنوان انسانهایی مستقل و تلاشگر مطرح هستند و ارتباط دیرینه با این کشور انگیزه ما را برای توسعه روابط علمی بیشتر کرده است.
 
آل بویه گفت: به نظر می رسد گسترش زبان فارسی از عواملی باشد که بتواند در بسط روابط علمی بین قزوین و شانگهای موثر باشد و در سالهای گذشته در دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین پذیرای دانشجویان متعددی از کشور چین بودیم که در رشته ادبیات فارسی تحصیل می کردند.
 
وی افزود: خوشبختانه ظرفیت افزایش تعداد دانشجویان خارجی در رشته فارسی در دانشگاه امام فراهم است و در صورت اعلام نیاز از سوی دانشگاه شانگهای قادریم در این زمینه همکاری کنیم.
 
رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین یادآورشد: از جمله دانشگاههای کشور هستیم که در بخشهای مختلف علمی فعالیتهای شاخصی داریم و محوری ترین کار دانشگاه در حوزه روابط بین الملل توسعه فرهنگ زبان فارسی است و در بخش آینده پژوهی نیز در ایران منحصر به فردیم.
 
وی با اشاره به بازدید سفیر چین از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در سال جاری اظهارداشت: در این بازدید نشست خوبی با دانشجویان چینی برگزار شد و آمادگی کامل داریم تا زمینه توسعه روابط علمی را با دانشگاه شانگهای فراهم کنیم.
 
آل بویه ضمن قبول دعوت رئیس دانشگاه شانگهای برای سفر به چین گفت: امیدواریم با حضور در کشور چین با توانمندی های علمی دانشگاههای این کشور از نزدیک آشنا شده و زمینه تبادل دانشجو و استاد بیش از گذشته فراهم شود.
 
وی بیان کرد: شرایط عصر حاضر ایجاب می کند تا کشورهایی که مشترکات فرهنگی، علمی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی دارند ارتباط بیشتری با هم داشته باشند و در این دهکده کوچک همه امکانات را در اختیار یکدیگر قرار دهند تا سعادت و خوشبختی همه انسانها محقق شود.
 
آل بویه اظهارامیدواری کرد با برپایی همایش های علمی و سفرهای دانشجویی در قزوین و شانگهای مناسبات فرهنگی و علمی دو کشور شتاب بیشتری گیرد.
 
در ادامه سینگ هوای سان، مدیر منابع انسانی و چنگ تانگ معاون دانشکده زبان های خارجی دانشگاه بین المللی شانگهای چین از قسمتهای مختلف دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین بازدید کردند.
کد مطلب 1512521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها