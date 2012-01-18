خیران بهشهری 13 میلیارد ریال به امر مدرسه سازی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی روز چهارشنبه در همایش تجلیل از خیران مدرسه ساز در سالن توحید بهشهر گفت: کمک خیرین مدرسه ساز بهشهر، سال گذشته 1 میلیارد ریال به مدرسه سازی کمک کردند.

وی افزود: در سالجاری، تاکنون کمک به بهسازی مدارس، اهدا چهار هزار مترزمین از طرف خانواده دکتر امیدی و اهدا دو هزار متر زمین از سوی خانواده مهدوی در روستای رودبار از جمله کمک های خیران در امر مدرسه سازی بوده است.

مدیر آموزش و پرورش بهشهر اظهار داشت: خیران با عمل صالح خود در واقع چراغ علم را برای همیشه روشن نگه می دارند و در این راستامدیون خیران در امر مدرسه سازی و شکوفایی علم و دانش هستیم.

احمدی با اشاره به هوشمند سازی مدارس افزود: هوشمند سازی مدارس در پویا کردن مدارس و کلاسها، ایجاد انگیزه در معلم و دانش آموز و به روز رسانی اطلاعات بسیار مهم است.

امام جمعه بهشهر و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به آیات روایاتی در این زمینه، عمل خیر را باقیات صالحاتی از سوی عامل آن اعلام کرد.

آیت الله سید صابر جباری گفت: انقلاب اسلامی ایران توانست امکانات و ادوات علمی را پایه گذاری و اکنون در جهان در ردیف کشورهای بزرگ علم و دانش و فناوری باشد.

وی گفت: خیران با عمل صالح خود در واقع ارزش علم و دانش را افزون کرده اند و باید قدردان آنان باشیم.