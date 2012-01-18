به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر رشته کاریکاتور جشنواره گفت: سه هزار و 500 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که علاوه بر کاریکاتوریست‌های ایرانی، کاریکاتوریست‌های 71 کشور نیز در این دوره جشنواره فجر شرکت کرده‌اند.

رییس خانه کاریکاتور ایران افزود: تعداد کشورهایی که به جشنواره اثر ارسال کرده‌اند، قابل توجه است چون در یکی از جشنوار‌ه‌های معروف کاریکاتور در برزیل، 45 کشور حضور داشتند و با اینکه چهار دوره از جشنواره فجر می گذرد، حضور 71 کشور بسیار قابل توجه است.

دبیر رشته کاریکاتور چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر همچنین در مورد دلیل این موفقیت عنوان کرد: اکنون جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر توانسته است هر پنج ستاره جهانی را بگیرد، در اختصاص این ستاره‌ها داوران برجسته، هنرمندان مطرح،جوایز، چاپ کاتالوگ و نظم در برگزاری موثر است که خوشبختانه جشنواره ما تمام پنج ویژگی را دارد.

شجاعی طباطبایی ادامه داد: 350 کاریکاتوریست ایرانی در این دوره جشنواره فجر شرکت کرده‌اند که تعداد آنها از تعداد کل هنرمندان خارجی بیشتر بود و جالب‌تر اینکه در این میان حضور کاریکاتوریست‌های شهرستانی و زنان قابل توجه است و امیدوارم مسوولان به این امر توجه کنند.

وی گفت: برای اولین بار اندونزی با 50 کاریکاتوریست، بیشترین آمار شرکت‌کنندگان خارجی را در جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر به خود اختصاص داده است. در پیگیری‌هایی که انجام دادم، متوجه شدم جیدت کوستانا که به عنوان داور جشنواره مقاومت در ایران شرکت کرده بود، کاریکاتوریست‌های اندونزیایی را با جشنواره آشنا کرده است.

شجاعی طباطبایی سپس به حضور ترکیه و برزیل اشاره کرد: طبق معمول ترکیه و برزیل هریک با حدود تقریبی 40 هنرمند بعد از اندونزی قرار گرفتند و چین هم در رتبه بعدی قرار دارد.

این کاریکاتوریست در مورد جایگاه فعلی ایران در رشته کاریکاتور گفت: جان لنت از کاریکاتوریست‌های مطرح، یک دهه قبل که به کشور ما آمد، گفت که ایران روزی مهد کاریکاتور دنیا می‌شود و آن روز فکر کردم از سر تواضع این حرف را زده است اما امروز این حرف به وقوع پیوسته و هنرمندان کاریکاتوریست ما را حتی با نام کوچک در دنیا می شناسند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، پوستر، عکاسی، سفال و سرامیک، مجسمه سازی، تصویر سازی، کاریکاتور، فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی و همایش 10 بهمن تا 14 اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.