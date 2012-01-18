مدارس غیردولتی از پرداخت حق بیمه کارفرما معاف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری روز چهارشنبه در نشستی با اعضای شورای نظارت بر مدارس غیردولتی گلستان در محل اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: مدارس تازه تأسیس یا فعال غیر دولتی که نیروی کار جدید پذیرفته باشند به شرط آنکه نیروی کار سابق آنها کاهش نیافته باشد مشمول بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه کشور می شوند و از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به صورت پلکانی معاف هستند.

وی افزود: معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در گذشته برای مدارس در قالب ماده 103 بود که در حال حاضر این مدارس به شرط داشتن شرایط لازم از جمله جذب نیروی کار جدید در کنار عدم کاهش نیروی کار سابق و مشخص شدن سطح اشتغال آنها یا به شرط تازه تاسیس بودن و جذب نیروی کار به غیر از بازنشستگان و شاغل در آموزش و پرورش می توانند از مزایای بند "و" ماده 80 بهره مند شوند.

امیری با بیان اینکه هدف اصلی قانونگذار از تصویب و ابلاغ ماده 80 افزایش سطح اشتغال در کشور است خاطر نشان کرد: ایجاد ساختار اساسی و مدون جهت تحقق عدالت اجتماعی، رفع محرومیت ها در جامعه، توزیع مناسب درآمدها و ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی، کاهش مشاغل دلالی و واسطه گری و حذف آنها، گسترش نظام کسب و کار با هدف ایجاد بنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرین در جامعه و کمک به فراگیر شدن نظام تامین اجتماعی از جمله اهداف اجرای مواد قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما است.



وی ادامه داد: تقویت بازارهای داخلی و توان اقتصادی کشور، افزایش تولید با کاهش واردات، ایجاد امنیت و ثبات شغلی کارگران، ارتقای سطح الگوی ساختاری اشتغال در جامعه و نیز توسعه سرمایه گذاریهای جدید از دیگر اهداف این معافیت حق بیمه است.



امیری با اشاره به اینکه سوء استفاده از این قانون پیامدهای منفی زیادی را به جامعه تحمیل می کند اظهار کرد: جذب نیروی کار فرهنگی بازنشسته یا شاغل بخش دولتی در مدارس غیر دولتی به عنوان افزایش نیروی کار جدید محسوب نمی شود چراکه آنان مشمول نظام بیمه ای تامین اجتماعی نمی شوند.

وی گفت: هدف اصلی ماده 80 برنامه پنجم توسعه کشورفقط افزایش پوشش بیمه ای نیست بلکه افزایش سطح اشتغال است و هم اکنون با وجود این امتیاز برای کارگاهها، فضای ایجاد کسب و کار رونق بیشتری خواهد گرفت و شعب تامین اجتماعی استان گلستان آماده همکاری سازنده با تمامی مدارس غیر انتفاعی است.