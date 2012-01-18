افزایش تماسهای اورژانس اجتماعی/ 210 هزار تماس در 6 ماه

مجید ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آمارهای موجود در 6 ماه ابتدایی سال جاری 210 هزار تماس با اورژانس اجتماعی از سوی مردم برقرار شده است که در مقایسه با سال گذشته از افزایش زیادی برخوردار بوده است.

وی در مورد تمسهای سال گذشته نیز گفت: طی سال 89 ، درمجموع مردم 210 هزار تماس یعنی معادل 6 ماه اول امسال با اورژانس اجتماعی تماس گرفته اند.

معاون دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: افزایش تماسها از یک طرف نشاندهنده افزایش آگاهی مردم است و از سوی دیگر مشخص می کند که مردم یاد می گیرند که در صورت آزار و اذیت با اورژانس تماس برقرار کرده و برای رفع مشکل از نیروهای تخصصی ما بهره مند شوند.

ارجمندی در مورد مشکلات مطرح شده از سوی افراد گفت: اغلب مشکلات عنوان شده به ناآگاهیهای خانواده مربوط می شود و طلاق، افت تحصیلی، فرار دختران، کودک آزاری، همسر آزاری و ... نیز از دیگر مشکلاتی است که مطرح می شود.