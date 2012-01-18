واکسینه شدن 330 هزار راس دام در شهرستان دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غلامی اظهار داشت: شهرستان دهلران از شهرستانهای مرزی استان ایلام است و مراقبت از وضعیت دامهای این شهرستان ضروری است.

وی بیان داشت: در سال جاری بالغ بر 330 هزار راس دام در مناطق مختلف شهرستان علیه بیمارهای واگیردار واکسینه شده اتد.

این مسئول بیان داشت: این تعداد راس دام علیه بیماری شاربن و آبله واکسینه شده اند.

به گفته غلامی در این مدت 12هزار راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده اند.

رئیس دامپزشکی دهلران گفت: از ابتدای امسال پنج هزار و 800 راس گاو و گوساله، 146 هزار راس گوسفند و بز واکسینه و 180 هزار متر مربع جایگاه دام در این شهرستان سم پاشی شده اند.

