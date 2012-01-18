انعقاد بزرگترین قرارداد نفت فراساحلی جهان /توسعه میدانهای نفتی مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، به موجب این قرار داد که از آن به عنوان بزرگترین قرداد نفتی فراساحلی جهان یاد می شود، دو شرکت طرف قرارداد به مدت 30 سال با استفاده شیوه های نوین استخراج نفت موسوم به EOR در توسعه میادین نفتی ایالت صباح و ساراواک مالزی همکاری می کنند.

نخست وزیر مالزی که شاهد امضای این قرارداد بود به خبرنگاران گفت: انتظار می رود این قرارداد منافع ملی زیادی برای مالزی در پی داشته باشد و باعث افزایش توانمندی داخلی و بهبود بهره وری میادین نفتی موضوع قرارداد شود.

"نجیب رزاق" افزود: در صورت موفقیت شیوه جدید این شیوه قابل اجرا در تمام طرحهای نفتی مالزی خواهد بود و تاثیر مستقیمی بر بهینه سازی بهره برداری از ذخایر نفتی کشور خواهد داشت.