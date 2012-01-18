گزینه مربیگری تیم ملی شنا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سمیع‌زاده با اعلام این مطلب افزود: "جورج وویت"، مربی 49 ساله آلمانی به عنوان مشاور عالی و مربی تیم ملی شنای کشورمان اواسط بهمن‌ماه وارد ایران خواهد شد تا مذاکرات نهایی خود را با مسئولان فدراسیون برای پذیرش این مسئولیت انجام دهد.

وی تصریح کرد: در نظر داریم از این مربی باتجربه و متخصص در شنا در جهت طراحی ساختار تیم‌های ملی و برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت افزایش سطح کمی و کیفی شنای کشور استفاده کنیم.

سمیع‌زاده همچین تصریح کرد: از دانش این مربی اروپایی به منظور افزایش سطح فنی مربیان داخلی نیز استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدفگذاری فدراسیون شنا حضور موفق در بازی‌های آسیایی 2014 "اینچوان" کره جنوبی است، تاکید کرد: در نظر داریم با یک برنامه‌ریزی بلند مدت و حضور مقطعی در مسابقات مختلف بین المللی زمینه پیشرفت ملی پوشان شنای کشورمان را برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی کره جنوبی و پس از آن کسب سهمیه‌های زیاد در المپیک 2016 برزیل فراهم کنیم.