تماس ایران، عربستان و ترکیه درباره سوریه/ بغداد وبیروت محل توافقات آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اللواء، منابع نزدیک به "محمد رعد" رئیس فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به دیدار پشت درهای بسته وی با "احمد داوداوغلو" وزیرخارجه ترکیه که بیروت انجام شد، تاکید کردند: رئیس فراکسیون مقاومت پس از این دیدار ناگفته های بسیاری دارد که شاید نخواهد آنها در رسانه ها مطرح شود.

بنابر اعلام این منابع در این دیدار نظرات دوطرف درباره تحولات سوریه موردبحث قرار گرفته است. بر این اساس، موضع ترکیه درباره تحولات اخیر سوریه به دور از توجه رسانه ها این است که کانال ارتباطی با ایران حفظ شود.

آنکارا در نظر دارد تحولات سوریه را در تماس نزدیک با تهران پیگیری کند و از حرکت سوریه به سمت و سوی تنشهای سنی - شیعی که جهان عرب را در خطر قرار می دهد، جلوگیری کند.

به گزارش روزنامه اللواء به موازات این تحرکات ترکیه، تماسهای بی صدایی میان عربستان سعودی و ایران درباره سوریه وجود دارد که آخرین آنها به دیدار یکی از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از ریاض باز می گردد.

بنابر این گزارش تحرکات اخیر سیاسی میان ایران، ترکیه و عربستان در سطح بسیاری بالایی برای جلوگیری از فتنه شیعی- سنی که خواست رژیم صهیونیستی و آمریکا است، دنبال می شود.

در این راستا بیروت و بغداد به عنوان پایتختهای توافقات آتی درباره تحولات سوریه انتخاب شده اند که بر مبنای توافق محور تهران، آنکارا و ریاض عمل می کنند.

اصلی ترین هدف از آغاز این تلاشهای و تماسهای نزدیک نیز دور کردن خطر فتنه از منطقه است تا در نهایت تحولات به سوی آنچه موردنظر غربیها و اسرائیل است سوق داده نشود.

خاطرنشان می شود کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی به همراه برخی از بازوان منطقه ای خود از جمله قطر در صدد اجرایی کردن طرحهای خطرناکی در سوریه از جمله دخالت نظامی بوده اند که همگی آنها تاکنون به شکست منجر شده است.