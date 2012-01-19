محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسئولان تیم ثامن الحجج (ع) با حضور در لیگ کشتی فرصت بسیار خوبی را در اختیار جوانان و کشتی گیران قرار دادند تا علاوه بر کمک مالی به آنها از آمادگی آرمانی نیز دور نشوند.
وی در ادامه افزود: تماشاگران سبزواری در هیچکدام از مسابقات ما را تنها نگذاشتند و یار اصلی ما بودند که جا دارد از آنها و مسئولان تیم ثامن الحجج قدردانی شود.
کاوه در مورد کسب یک نتیجه دور از انتظار در دیدار فینال مقابل تیم خونه به خونه بابل اظهار داشت: اولا باید بگویم این نتیجه چیزی از ارزشهای مربیان و کشتی گیران تیم خونه به خونه کم نمیکند بهرحال روز فینال مسابقات لیگ کشتی روز ما بود.
وی تصریح کرد: کشتی گیران ما بسیار بهتر کشتی گرفتند و از طرفی کمی نیز در این دیدار خوش شانس بودیم که بیشتر گویها به نفع ما در آمد.
کاوه در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان فدراسیون کشتی شرایطی را فراهم کنند تا باشگاههای خصوصی همچون ثامن الحجج (ع) در لیگ کشتی حضور دائمی داشته باشند و شرکت این تیمها به یک فصل محدود نشود.
تیم ثامن الحجج (ع) سبزوار عصر سه شنبه با شکست 6 بر یک تیم خونه به خونه بابل که توسط غلامرضا محمدی، سرمربی سابق تیم ملی هدایت میشد به مقام قهرمانی نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد دست یافت.
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