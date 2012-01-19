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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

کاوه در گفتگو با مهر:

برای قهرمانی در لیگ کشتی کمی خوش شانس‌تر از حریف بابلی بودیم

برای قهرمانی در لیگ کشتی کمی خوش شانس‌تر از حریف بابلی بودیم

سرمربی تیم کشتی آزاد ثامن الحجج (ع) سبزوار با ابراز خرسندی از قهرمانی تیمش در لیگ برتر کشتی گفت: در مسابقه فینال مقابل تیم خونه به خونه بابل کمی خوش شانس بودیم.

محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسئولان تیم ثامن الحجج (ع) با حضور در لیگ کشتی فرصت بسیار خوبی را در اختیار جوانان و کشتی گیران قرار دادند تا علاوه بر کمک مالی به آنها از آمادگی آرمانی نیز دور نشوند.

وی در ادامه افزود: تماشاگران سبزواری در هیچکدام از مسابقات ما را تنها نگذاشتند و یار اصلی ما بودند که جا دارد از آنها و مسئولان تیم ثامن الحجج قدردانی شود.

کاوه در مورد کسب یک نتیجه دور از انتظار در دیدار فینال مقابل تیم خونه به خونه بابل اظهار داشت: اولا باید بگویم این نتیجه چیزی از ارزش‌های مربیان و کشتی گیران تیم خونه به خونه کم نمی‌کند بهرحال روز فینال مسابقات لیگ کشتی روز ما بود.

وی تصریح کرد: کشتی گیران ما بسیار بهتر کشتی گرفتند و از طرفی کمی نیز در این دیدار خوش شانس بودیم که بیشتر گوی‌ها به نفع ما در آمد.

کاوه در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان فدراسیون کشتی شرایطی را فراهم کنند تا باشگاه‌های خصوصی همچون ثامن الحجج (ع) در لیگ کشتی حضور دائمی داشته باشند و شرکت این تیم‌ها به یک فصل محدود نشود.

تیم ثامن الحجج (ع) سبزوار عصر سه شنبه با شکست 6 بر یک تیم خونه به خونه بابل که توسط غلامرضا محمدی، سرمربی سابق تیم ملی هدایت می‌شد به مقام قهرمانی نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد دست یافت.

کد مطلب 1512546

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