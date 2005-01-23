رئيس جمهور جديد اوكراين سوگندخورد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسي ان ان، مراسم تحليف رياست جمهوري ويكتور يوشچنكو پيروز انتخابات اوكراين امروز در پارلمان اين كشور برگزار شد.

يوشچنكو درحضور مقامات عاليرتبه مذهبي، نمايندگان پارلمان و مقامات ارشد اوكراين سوگند ياد كرد كه به قانون اساسي اوكراين و مردم اين كشور تا آخرين روز تصدي اين پست به عنوان رئيس جمهوري كشور وفادار بماند و به وظايف خود عمل كند.

وي تعهد كرد كه تمامي آرمانهاي انقلاب نارنجي وفادار باقي بماند. در اين مراسم نشانه هاي رياست جمهوري مانند گردن آويز و مهر رئيس جمهوري از سوي مقامات مذهبي به ويكتور يوشچنكو اعطا شد.

وي تاكيد كرد كه ميليون ها اوكرايني خواستار اجراي كامل دموكراسي و استقلال كشور هستند. وي با اعلام اين مطلب كه وي دست دوستي خود را به سوي تمامي احزاب و گروه هاي اوكراين دراز مي كند تاكيد كرد كه براي ساختن اوكرايني آزاد و دموكرات به كمك و همكاري يكايك آنها نياز دارد و خاطر نشان كرد كه بالاتر از هرچيز عزت و افتخار اوكراين است و از همه دعوت كرد تا براي تحقق اين آرمان ملي اختلافات را كنار بگذارند و تنها به سربلندي اوكراين بيانديشند.

در پايان سخنان ويكتور يوشچنكو رديس جمهوري اوكراين سرود ملي اين كشور توسط حاضران در جلسه خوانده شد.