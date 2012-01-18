هرگز بلافاصله پس از یک حادثه دلخراش نخوابید

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ماساچوست آمهرست برای اولین بار پیشنهاد دادند که پاسخ احساسی افراد پس از یک حادثه دلخراش، در صورتیکه فرد بیدار بماند تاحد قابل توجهی کاهش می یابد. در عوض زمانی که پس از وقوع رویداد احساسی منفی، بخوابند خاطرات این حادثه در مغز تقویت و با قوای بیشتری حفظ می شوند.

در حقیقت، این دانشمندان نشان دادند که خواب، خاطرات غم انگیز و دلخراش را تثبیت و احساسات منفی را تغذیه می کند. بنابراین، بهتر است پس از رخ دادن چنین وقایعی فرد بیدار بماند.

به گفته نورولوژیستهای آمریکایی این حالت می تواند یک ریشه اجدادی داشته باشد به طوریکه انسانها با حفظ احساسات منفی و خاطرات مربوط به موقعیتهای ناخوشایند و یا خطرناک، از وقوع موقیعتهای مشابه در آینده برای خود و برای فرزندانشان جلوگیری می کردند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "نتایج ما حتی برای افراد متاثر از اختلال پسا- آسیبی یک معنی مهم دارند. ما کشف کردیم که اگر چیز ناخوشایندی مثل یک تصادف می بینی و بعد از تو خواسته شود که عکسی از صحنه همان تصادف را ببینی، پاسخ احساسی درصورتیکه بلافاصله پس از تصادف نخوابیده باشی تا حد قابل توجهی نسبت به زمانی که خوابیده باشی کاهش می یابد."

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج آزمایشی را بر روی 68 زن و 38 مرد سالم بین 18 تا 30 سال انجام دادند.

در مرحله اول این آزمایش، به داوطلبان روی نمایشگر رایانه یک سری تصاویر غم یا شاد نشان داده شد. هر یک از شرکت کنندگان باید واکنش خود را در مقیاس 1 تا 9 نشان می دادند و تصاویر را با ویژگیهایی چون خنثی، منفی و مثبت مشخص می کردند.

12 ساعت بعد، داوطلبان ترکیبی از تصاویر قبلی و یک سری جدید را دیدند. در این مرحله باید تصاویر قدیمی را از تصاویر جدید تشخیص و سپس آنها را مورد ارزیابی قرار می دادند.

گروهی از شرکت کنندگان قبل از ورود به مرحله دوم خوابیدند و گروهی دیگر بیدار ماندند. به این ترتیب، دانشمندان دریافتند که خواب، اثرات قابل توجهی در خاطرات شرکت کنندگان و احساسات ناشی از این خاطرات برجای گذاشت.

افراد تصور می کنند خوابیدن می تواند تاثیرات احساسی منفی مربوط به یک حادثه دلخراش را تقلیل کند، این درحالی است که این تیم نشان داد دقیقاً عکس چنین تصوری وجود دارد.