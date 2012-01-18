یاسر موحدفرد، دبیر بنیاد فردوسی به خبرنگار مهر گفت: مهلت دریافت مقالات برای همایش «فردوسی‌شناسان جوان» پایان دی‌ماه تعیین شده که تاکنون حدود 100 مقاله از ایران، پاکستان، تاجیکستان، آلمان، ایتالیا و ... به دبیرخانه رسیده است.

وی ادامه داد: البته مهلت دریافت مقالات دیگر تمدید نمی‌شود و از اول بهمن‌ماه هیئت علمی همایش به بررسی آثار رسیده خواهند پرداخت تا از بین آنها مقالاتی که از لحاظ علمی حایز اهمیت بالایی هستند برای ارائه در همایش یک روزه که سال آینده همزمان با روز بزرگداشت فردوسی انتخاب شوند.

دبیر بنیاد فردوسی با اشاره به اینکه این مقالات در کتابی هم به چاپ می‌رسند، توضیح داد: این کتاب در همان روز همایش رونمایی خواهد شد و ما محدودیتی برای چاپ مقالات در کتاب نداریم و اگر هیئت علمی همایش همه مقالات را تایید کنند، آنها را به چاپ خواهیم رساند، ولی دست ‌کم 30 مقاله برای کتاب لازم است.

موحدفرد افزود: در تلاشیم کار انتخاب و ویرایش مقالات تا پایان امسال صورت گیرد و همچنین مراحل آماده‌سازی کتاب را هم با کمک انتشارات وزارت ارشاد انجام دهیم.

وی در پایان گفت: سعی ما بر این است که در همایش یک روزه «فردوسی‌شناسان جوان» مقالات برتری که در کتاب منتشر شده‌اند در قالب سخنرانی نیز عرضه شوند.

دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های گوناگون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا و دیگر پژوهشگران جوان می‌توانند فایل حروف‌نگاری شده مقاله‌های خود را با موضوع آزاد «شاهنامه» با مشخصات کامل فردی و شماره تماس تا پایان دی ماه به بنیاد فردوسی ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای این منظور مقاله‌های خود را به صندوق‌پستی بنیاد فردوسی به شماره: 8375-14155 یا دبیرخانه بنیاد فردوسی به نشانی تهران، خیابان فاطمی، خیابان رهی‌معیری، شماره هفت، واحد دوم و یا به نشانی پست الکترونیکy.movahed@yahoo.com ارسال کنند.