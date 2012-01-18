همایش "مهارت های ارتباطی و اصول مذاکره در صنعت گردشگری" برگزار می شود

علیرضا صدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش تخصصی مهارت های ارتباطی و اصول مذاکره در صنعت گردشگری ویژه مدیران و کارشناسان ارشد دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، مدیران واحد های اقامتی و پذیرایی، روابط عمومی سازمان ها، صنایع، مدیران ارشد بازاریابی و فروش و اساتید و دانشجویان ممتاز دانشگاه های کشور طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی نمایشگاه بین المللی مشهد نقش و هنر برقراری ارتباط مؤثر در انتخاب و کاربرد واژه ها و جمله ها در صنعت گردشگری را از موضوعات این همایش عنوان کرد.

وی افزود: در پایان این همایش گواهینامه رسمی و معتبر از سوی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران و دانشگاهUIB اسپانیا، نماینده رسمی اتحادیه بین المللی نمایشگاه ها و روادیدها به شرکت کنندگان اهداء خواهد شد.

گفتنی است، نخستین همایش تخصصی مهارتهای ارتباطی و اصول مذاکره در صنعت گردشگری در سالن همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد 12 و 13 بهمن ماه سال جاری پذیرای متخصصان و علاقه مندان خواهد بود.