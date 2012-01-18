به گزارش خبرنگار مهر، میادین میوه و تره بار نقش مهمی را در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایفا می کنند و در واقع این میادین نقشی دو جانبه دارند.

این میادین از یک سو نقشی حمایتی به عنوان بازاری برای محصولات کشاورزی نسبت به تولیدکنندگان دارند و از سوی دیگر سبب به تعادل رسیدن قیمت ها و عرضه محصولات با قیمتهای مناسب به مصرف کنندگان می شوند.

فعالیت میادین میوه و تره بار سبب خواهد شد تا در شرایطی رقابتی، محصولات با قیمتی مناسب و با کیفیت عرضه شود که این مهم، منافع مصرف کنندگان را نیز به همراه خواهد داشت و مصرف کنندگان در شرایط رقابتی محصولات را با کیفیت بهتر و قیمت کمتر و مناسب تری خریداری خواهند کرد.

تولیدکنندگان که روی دیگر سکه هستند نیز از منافع این میادین بی بهره نخواهند بود و در واقع این میادین منافع مطلوبی را نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد کرد.

جلوگیری از سر درگمی تولید کنندگان

یک کارشناس ارشد اقتصادی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود این میادین به عنوان بازاری برای محصولات کشاورزی، سبب جلوگیری از اتلاف وقت و سردرگمی تولیدکنندگان خواهد شد و این قشر برای پیدا کردن بازار فروش و عرضه محصولات خود با آسودگی خیال در این میادین حضور می یابند.

حسین حاتمی افزود:محصولات کشاورزی به طور عمده فسادپذیر هستند و با گذشت مدت محدودی غیر قابل استفاده می شوند به همین دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولات، ضرر و زیان زیادی متوجه تولیدکنندگان خواهد کرد در حالی وجود میادین میوه و تره بار تا حد زیادی از هدر رفتن دسترنج کشاورزان به این شکل جلوگیری خواهد کرد.

نبود بازار فروش عمده مشکل تولیدکنندگان

این کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی یادآور شد: نبود بازار مناسب برای عرضه محصول، خود معضل بزرگی برای تولیدکنندگان است زیرا در چنین شرایطی تولیدکنندگان با سر درگمی برای پیدا کردن بازار مواجه می شوند که این سر درگمی در نهایت سبب می شود تولیدکنندگان یا با ضایعات و فساد محصولات خود مواجه شوند یا محصولات خود را با قیمتی بسیار کم به دلالان و واسطه ها به فروش برسانند که هردو گزینه با واردآمدن خسارت و زیان به تولیدکنندگان همراه خواهد بود.

وی افزود: در چنین شرایطی فعالیت و توسعه این میادین عملاً هم از وارد شدن ضرر و زیان به تولیدکنندگان جلوگیری خواهد کرد و هم سبب خواهد شد تا مصرف کنندگان در شرایطی رقابتی محصولاتی با کیفیت بهتر و قیمت مناسبت را خریداری کنند.

وضعیت نابسامان توزیع محصولات کشاورزی در ابرکوه

حاتمی بیان داشت: میادین میوه و تره بار همچنین قادر خواهند بود بساط میوه فروشان سیار را که علاوه بر نازیبایی شهر، خطراتی را به واسطه ایجاد ترافیک ایجاد می کنند، از سطح شهر جمع آوری و به این میادین هدایت کند.

وی ادامه داد: این امر هم موجب کار‌آفرینی بیشتر برای جوانان بیکار شهرستان و هم موجب عرضه بهتر میوه به مصرف‌ کنندگان می ‌شود و به بیان دیگر بازار رقابت بهتری ایجاد شده و حتی در صورت وجود مغازه ‌های خالی در آن بعضی از کشاورزان در برخی فصول می ‌توانند اقدام به تهیه غرفه کرده و از فروش محصول خود سود بیشتری کسب کنند.

حاتمی تاکید کرد: به طور مسلم در حال حاضر که با هدفمندسازی یارانه ها مردم نیز در خرید خود هدفمند شده و از اسراف خودداری می کنند، میادین میوه و تره بار یکی از نیازهای اساسی شهرستان ابرکوه به شمار می رود.

در این راستا مسئولان ذیربط و ادارات مرتبط باید از بخش خصوصی و متقاضیان احداث میادین میوه و تره بار درسطح شهرستان با ارائه تسهیلات حمایت کرده و هر چه سریع تر نسبت به احداث میادین میوه و تره بار اقدام کنند.

امید به تحقق وعده ها/ نوسان قیمت میوه در ابرکوه

در شهرستان ابرکوه به دلیل عدم وجود میادین میوه و تره بار و وضعیت نابسامان قیمت میوه و نوسانات بیش از حد آن در فصول مختلف سبب اعتراض شهروندان به ویژه اقشار آسیب پذیر شده است.

احداث میادین میوه و تره بار در ابرکوه به منظور تنظیم قیمت محصولات کشاورزی در این شهرستان می تواند قسمت عمده مشکلات مردم را کاهش دهد و با ایجاد رقابت سازنده به واسطه افزایش عرضه محصولات، از گران فروشی برخی از این واحدهای صنفی جلوگیری کند.

گرچه چندین سال است که وعده هایی در این زمینه داده شده است اما هنوز مردم شاهد عملی شدن این وعده ها نبوده اند.

شهردار ابرکوه نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اهداف شهرداری ایجاد این گونه میادین در ابرکوه است.

منوچهر مهرزاده افزود: با توجه به اجرای اصل 44 این کار باید توسط بخش خصوصی صورت بگیرد که تاکنون شخصی برای انجام این کار پیشقدم نشده است.

شهردار ابرکوه: به دنبال سرمایه گذار برای ایجاد بازار میوه و تره بار هستیم

وی بیان داشت: در راستای تلاش همه جانبه برای ایجاد این میدان که دستاوردهای خوبی را برای شهرستان به دنبال دارد با درج آگهی در صدد یافتن متقاضی بخش خصوصی فعال بر آمده ایم و امیدواریم هر چه سریع تر این خواسته مردم محقق شود.

ایجاد یک میدان میوه و تره بار کمترین خواسته مردم یک شهرستان است که امید می رود هرچه سریع تر این خواسته با ورود بخش خصوصی، حمایت مسئولان و استقبال مردم عملیاتی شود و یک گام دیگر در راستای توسعه اقتصادی و کشاورزی در سال جهاد اقتصادی برداشته شود.