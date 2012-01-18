به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه جامعه اسلامی ورزشکارن یکی از 14 تشکل جبهه پیروان خط امام و رهبری است اظهار داشت: این تشکل همزمان با تشکیل جبهه پیروان خط امام و رهبری در قم در سال 1387 فعالیت خود آغاز کرد و در مناسبت‌های مختلف مواضع خود را در قالب بیانیه‌ها و مصاحبه‌هایی اعلام داشته است.



وی با بیان اینکه برگزای همایش اخلاق در ورزش گامی در جهت نهادینه کردن این امر مهم در جامعه ورزشی خواهد بود افزود: امیدواریم این همایش فتح بابی برای برگزاری همایش‌هایی از این دست در حوزه اخلاق هم در استان هم در سطح ملی باشد.



دبیر اجرایی همایش اخلاق در ورزش در ادامه با تقدیر از نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی به خصوص لاریجانی و حجت الاسلام بنایی ابراز داشت: ایشان تلاش‌های بسیاری برای باز گرداندن ورزشگاه شهید حیدریان به جامعه ورزشی استان کردند که این امر در سفر رهبر معظم انقلاب به قم محقق شد.



دبیر اجرایی همایش اخلاق در ورزش افزود: جامعه ورزشکاران استان قم در روز برپایی همایش اخلاق در ورزش از زحمات علی لاریجانی و حجت الاسلام بنایی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی تقدیر خواهد کرد.

