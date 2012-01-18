به گزارش خبرنگار مهر، این سلسله نشست‌ها از سوی دفتر معماری و توسعه شهری «تهرنگ» و با حمایت شهرداری ناحیه یک منطقه یک تهران و فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

در این برنامه‌ها مریم کهنسال نودهی و کاوه فولادی‌نسب به معرفی معماران معاصر و تجزیه و تحلیل اندیشه‌های آنان در خلال بررسی آثارشان می‌پردازند.

سلسله نشست‌های بررسی اندیشه‌ها و آثار معماران معاصر جهان در 6 جلسه هفتگی مستمر در روزهای شنبه و در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود و در هر جلسه اندیشه‌ها و آثار دو معمار مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

اولین جلسه از این سلسله نشست‌ها به بررسی آثار فیلیپ جانسون (برنده جایزه معماری بین‌المللی پریتزکر در سال 1979) و لویی باراگان (برنده جایزه معماری بین‌المللی پریتزکر در سال 1980) اختصاص دارد و روز شنبه اول بهمن برگزار خواهد شد. ساعت شروع جلسه 17:30 است.

در این جلسه علاوه بر بررسی آثار این دو معمار، نطق ویژه آنان هنگام دریافت جایزه پریتزکر از سوی افشین هاشمی و باران کوثری قرائت خواهد شد.