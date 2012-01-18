دروگبا را بفروشید تا تورس گل بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچلوتی در سمت سرمربیگری تیم فوتبال چلسی بود که تورس با مبلغ 50 میلیون پوند از لیورپول به استمفوردبریج نقل مکان کرد.

مهاجم ملی پوش اسپانیا از زمان حضور خود در چلسی 41 بار به میدان رفته و پنج گل به ثمر رسانده است. عملکرد ضعیف این بازیکن در استمفوردبریج باعث شده تا مسئولان چلسی به فکر انتقال وی بیفتند.

به گزارش ساکرنت، سرمربی حال حاضر پاریسن ژرمن خطاب به مسئولان چلسی گفت: به تورس و بحران گلزنی او نگاه کنید. چنانچه قصد سرمایه گذاری بر روی این بازیکن را دارید باید دیدیه دروگبا را بفروشید.

وی افزود: دیدیه مثل پیپو اینزاگی در میلان است. او تصمیم دارد رقبای خود را ببلعد. این به معنی این نیست که آنها بدذات هستند بلکه فقط اینگونه اند.