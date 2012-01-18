مسابقه خلاقیت پژوهشی در دانشگاه علوم بهزیستی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مطالعات و توسعه آموزش این دانشگاه به منظور افزایش توانمندی کلامی و مدیریت زمان دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به برگزاری "مسابقه سخنرانی" کرده است.

دانشجویان باید مطالب خود را که به صورت طرح پژوهشی تکمیل شده یا در حد پروپوزال باشد تا پایان وقت اداری روز 26 بهمن در قالب power point به واحد استعداد درخشان تحویل دهند و برای شرکت در مسابقه ثبت نام کنند.

مسابقه سخنرانی در روز 3 اسفند ماه در دانشگاه علوم بهزیستی برگزار می شود و هر شرکت کننده باید در عرض 3 دقیقه با استفاده از وسائل کمک آموزشی که در اختیارش قرار داده می شود مطالب خود را ارائه کند. سه نفر اول به انتخاب هیئت داوران جوایز نفیسی دریافت می کنند.

همچنین مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عضو واحد استعدادهای درخشان، مسابقه علمی پژوهشی با هدف ارتقاء توانمندی های علمی ـ پژوهشی دانشجویان برگزار می کند.

دانشجویان می توانند با پاسخ به این پرسش که "چگونه می توان توانمندسازی و خلاقیت دانشجویان را در دانشگاه افزایش داد؟" در این مسابقه شرکت کنند.

هر دانشجو باید در زمان تعیین شده یک عنوان را به واحد استعداد درخشان مرکز تحویل دهد و جهت شرکت در مسابقه ثبت نام کند. پاسخ های ارسالی باید با استفاده از منابع علمی یا Panel متخصصین باشد و منابع یا رفرنس ها بعد از سال 2005 میلادی باشند. 10 نفر اول شرکت کننده گواهینامه و سه نفر اول علاوه بر گواهینامه جوایز نفیسی در قالب کارت هدیه دریافت خواهند کرد.