تشکیل 80 کمیته اصلی و فرعی دهه فجر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ذوالفقاری شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداش ایام الله دهه مبارک فجر شهرستان دامغان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این راستا بیش از 500 برنامه در سطح استان سمنان اجرا می شود.
وی با تاکید بر تلاش بیشتر جهت کیفی کردن برنامه های این دهه تصریح کرد: باید تلاش کنیم در ایام الله دهه مبارک فجر به بازخوانی و بیان ارزش های انقلاب اسلامی بپردازیم.
دامغان-خبرگزاری مهر : رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان از تشکیل 80 کمیته اصلی و فرعی ایام الله دهه مبارک فجر در سطح شهرهای این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ذوالفقاری شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداش ایام الله دهه مبارک فجر شهرستان دامغان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این راستا بیش از 500 برنامه در سطح استان سمنان اجرا می شود.
کد مطلب 1512591
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