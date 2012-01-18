تشکیل 80 کمیته اصلی و فرعی دهه فجر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ذوالفقاری شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداش ایام الله دهه مبارک فجر شهرستان دامغان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این راستا بیش از 500 برنامه در سطح استان سمنان اجرا می شود.



وی با تاکید بر تلاش بیشتر جهت کیفی کردن برنامه های این دهه تصریح کرد: باید تلاش کنیم در ایام الله دهه مبارک فجر به بازخوانی و بیان ارزش های انقلاب اسلامی بپردازیم.