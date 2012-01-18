فعالیتهای قرآنی در پیام نور فارس توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس با تاکید بر برگزاری فعالیتهای قرآنی در دانشگاه پیام نور استان فارس، اظهار داشت: مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآنی در سطح استان باید با جدیت و به بهترین نحو ممکن برگزار شود.

سعید مظلومیان افزود: اجرای برنامه ها و کارگاههای آموزشی با موضوعات قرآن، مهدویت، حجاب و عفاف، پاسخگویی به شبهات در سطح استان باید موردتوجه جدی قرار گیرد.

وی یادآور شد: در راستای تقویت سطح فرهنگی استان، فعالیتهای مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس ارزیابی می شود.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس همچنین اظهار داشت: بانک اطلاعات فرهنگی دانشگاه پیام نور فارس باید هرچه سریعتر به روز رسانی شده تا اطلاعات مورد نیاز به راحتی قابل دریافت و پالایش باشد.

مظلومیان خواستار برگزاری نشستها و کارگاه های آموزشی برای فعالان بخش فرهنگی مراکز وواحدها شد و ابراز امیدواری کرد که کارگاه های آموزشی برای انجمنهای علمی دانشجویی هرچه سریعتر برگزار شود.