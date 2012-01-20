عبدالله جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت از رده خارج شدن مینی‌بوس‌های فرسوده شهر تهران، گفت:‌ به مناسبت هفته هوای پاک هزار دستگاه مینی‌بوس فرسوده پایتخت از چرخه حمل ونقل خارج شده و به ازای آن مینی‌بوس‌های جدید جایگزین می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مینی‌بوس‌های جایگزین از محصولات کارخانجات خودروسازی بهمن، ایران‌خودرو و لوتوس در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در رابطه با هزینه‌ها سازمان محیط زیست، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت همچنین شهرداری تهران و وزارت کشور همکاری داشته‌ اند.

جلالی با بیان اینکه 65 درصد قیمت مینی‌بوس‌ها به صورت بلاعوض تأمین می‌شود، گفت: ما بقی قیمت خودروی درنظر گرفته شده را مالک آن باید پرداخت کند.

وی در رابطه با کمک بلاعوض دولت در خروج مینی‌بوس‌های فرسوده شهر تهران اظهار داشت: حدود 25 تا 35 میلیون تومان توسط دولت به صورت کمک بلاعوض برای از رده خارج شدن مینی‌بوس‌های فرسوده تهران پرداخت می‌شود.

قائم مقام ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت با بیان این‌ مطلب که قیمت خودروهای جایگزین بستگی به محصولات کارخانه مورد نظر دارد، افزود: قیمت هر دستگاه مینی‌بوس از 46 میلیون تومان به بالا پیش‌بینی شده است.



