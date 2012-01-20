  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۰:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هزار دستگاه مینی‌بوس فرسوده پایتخت از رده خارج می‌‌شوند

هزار دستگاه مینی‌بوس فرسوده پایتخت از رده خارج می‌‌شوند

قائم مقام ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت با بیان اینکه در طرح جایگزینی مینی‌بوس‌های فرسوده، هزار دستگاه از چرخه حمل ونقل پایتخت خارج می‌شوند گفت: دولت حدود 25 تا 35 میلیون تومان به صورت کمک بلاعوض برای از رده خارج کردن مینی‌بوس‌های فرسوده پرداخت می‌کند.

عبدالله جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با  اشاره به ضرورت از رده خارج شدن مینی‌بوس‌های فرسوده شهر تهران، گفت:‌ به مناسبت هفته هوای پاک هزار دستگاه مینی‌بوس فرسوده پایتخت از چرخه حمل ونقل خارج شده و به ازای آن مینی‌بوس‌های جدید جایگزین می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مینی‌بوس‌های جایگزین از محصولات کارخانجات خودروسازی بهمن، ایران‌خودرو و لوتوس در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در رابطه با هزینه‌ها سازمان محیط زیست، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت همچنین شهرداری تهران و وزارت کشور همکاری داشته‌ اند.

جلالی با بیان اینکه 65 درصد قیمت مینی‌بوس‌ها به صورت بلاعوض تأمین می‌شود، گفت: ما بقی قیمت خودروی درنظر گرفته شده را مالک آن باید پرداخت کند.

وی در رابطه با کمک بلاعوض دولت در خروج مینی‌بوس‌های فرسوده شهر تهران اظهار داشت: حدود 25 تا 35 میلیون تومان توسط دولت به صورت کمک بلاعوض برای از رده خارج شدن مینی‌بوس‌های فرسوده تهران پرداخت می‌شود.

قائم مقام ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت با بیان این‌ مطلب که قیمت خودروهای جایگزین بستگی به محصولات کارخانه مورد نظر دارد، افزود: قیمت هر دستگاه مینی‌بوس از 46 میلیون تومان به بالا پیش‌بینی شده است.


 

کد مطلب 1512602

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها