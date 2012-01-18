به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی در پیامی به نخستین همایش شور آفرینان حسینی که شامگاه سه‌شنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با مشارکت شهرداری قم و شورای هماهنگی هیئت‌های مذهبی استان برگزار شد، خطاب به مسئولان هیئت‌های مذهبی عنوان کرد: زحمات خالصانه شما برای زنده نگه داشتن یاد، نام و راه حسین بن علی(ع) ویاران فداکاراش یکی از با ارزش‌ترین توفیقاتی است که خداوند بزرگ ارزانی داشته است.



وی در ادامه پیام خود آورده است: بدون شک پاسداری از خون شهیدان کربلا حامل اهدافی در راستای حفظ دین ومذهب بوده و خواهد بود.



رئیس قوه مقننه عنوان کرد: هیئت‌های مذهبی یکی از مردمی‌ترین نهادهایی است که مومنان در ایجاد و حفظ آن کوشیده‌اند و از این راه نو به نو یاد اهل‌بیت(ع) را در دلها زنده نگه داشته‌اند.



در بخش پایانی این پیام آمده است: موجب افتخار بنده بود که در این محفل حسینی شرکت نمایم که تقارن آن با ضرورت حضور در جلسه با مقام معظم رهبری از آن محروم شدم، بدین وسیله امیدوارم عذرخواهی اینجانب را بپذیرید و از دور با عرض ارادت مجدد به همه شما برداران ارجمند و سرافراز خداقوت می‌گویم و از خداوند متعال توفیقات شما را خواستارم.

