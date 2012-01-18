مدیریت ارشد کرمانشاه توجه ویژه ای به بهداشت مناطق مرزی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال منکرسی، صبح چهارشنبه در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی استان کرمانشاه، گفت: طی چند سال گذشته اقدامات و توجهات خوبی به بحث بهداشت و درمان مناطق مرزی استان صورت گرفته و مدیریت ارشد استان همواره دغدغه ویژه ای برای محرومیت زدایی و تامین بهداشت و درمان این مناطق دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: توجه به سلامت، بهداشت و درمان مناطق مرزی بصورت مستمر در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد و خوشبختانه طی دو سال گذشته اعتبارات خوبی نیز برای این مهم تخصیص یافته است.

منکرسی تصریح کرد: همه دستگاه های ذیربط باید تلاش کنند تا مردم مناطق مرزی بیش از پیش از بهداشت و درمان مناسب برخوردار شوند.

معاون سیاسی و امنیتی همچنین نقش آموزش را در خصوص توجه بیشتر مردم به بحث بهداشت و درمان مهم ارزیابی کرد.

منکرسی در پایان گفت:در مناطق مرزی باید به گونه ای کار شود که بحث تغذیه سالم و بهداشت و درمان را برای مردم این مناطق و همچنین مردم مناطق مرزی کشور همسایه نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی در خصوص فعالیت ها و خدمات مراقبتی انجام شده در حوزه سلامت عشایر، دکتر پاسدار متخصص علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی در خصوص اهمیت، ضرورت و ویژگی های غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک و فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی نیزدر خصوص وضعیت بهداشتی این شهرستان گزارشهای خود را ارائه کردند.

