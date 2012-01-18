340 میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر در سقز پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم افشاریان صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مسکن مهر شهرستان سقز اظهار داشت: در حال حاضر هزار و 750 نفر در شهر سقز در قالب پروژه مسکن مهر خود مالکان به بانک های عامل معرفی شده اند و تسهیلاتی بالغ بر 340 میلیارد ریال برای این پروژه ها اختصاص و پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: وضعیت کنونی پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر در شهرستان سقز مناسب است و انتظار می رود که با تلاش دستگاه های دولتی و مشارکت بیشتر بانک های عامل زمینه برای تسریع در بهره برداری از این پروژه ها فراهم شود.

فرماندا شهرستان سقز با اشاره به فعال بودن عملیات اجرایی تمامی پروژه های مسکن مهر در این شهرستان یادآور شد: پروژه 980 واحدی شرکت هیوا لرد با 45 درصد به عنوان یکی از پروژه های مسکن مهر در دست اجراست و با توجه به رفع مشکلات روند احداث و بهره برداری از این پروژه تسریع می شود.

افشاریان بیان کرد: پروژه مسکن مهر شرکت سوما سازه هیچ گونه پیشرفتی و فعالیتی نداشته است و انتظار می رود که مسئولان هر دچه سریعتر مشکلات این پروژه را رفع کرده و تعیین تکلیف کنند.

وی در پایان از شرکت های خدمت رسان خواست که زیرساخت های لازم را برای تسریع در تامین نیازهای واحدهای مسکن مهر در شهرستان سقز فراهم کنند.

