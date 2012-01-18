اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائم مقامی شطرنج باز تبریزی به تنهایی در صدر ایستاد.

دور هشتم بیستمین دوره رقابتهای بین المللی شطرنج دهه فجر تبریز با 114 شطرنجباز از 8 کشور خارجی و شطرنجبازان ایرانی برگزار شد و استاد بزرگ احسان قائم مقامی به تنهایی در صدر ایستاد.

در رده بندی تا پایان دور هشتم احسان قائم مقامی در جایگاه نخست است و رسول ابراهیم اف از آذربایجان، پوریا درینی از ایران ، گایوز نیگالادزه از گرجستان ، لوان پانتسوانا از گرجستان و شوتا ازالادزه از گرجستان با 6.5 امتیاز در رده های دوم تا ششم جای دارند.

در میز اول رقابت سنگین استاد بزرگ احسان قائم مقامی و استاد بین المللی پوریا درینی که هر دو 6 امتیازی بودند را احسان قائم مقامی کاپیتان تیم ملی شطرنج از آن خود کرد و با 7 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد.

در میز دوم استاد بین المللی گایوز نیگالادزه از گرجستان با رسول ابراهیم اف از آذربایجان مساوی کرد تا هر دو 6.30 امتیازی باقی بمانند.

در میز سوم لوان پانتسوانا از گرجستان توانست نیما حسین زاده از ایران شکست دهد و شش امتیازی شود.

در میز چهارم رقابتها استاد بین المللی شوتا ازالادزه از گرجستان توانست شگفتی آفرین باشد و تیگران کوتانجیان از ارمنستان را ببرد و 6.30 امتیازی شود.

در میز پنجم اصغر گلی زاده استاد بزرگ آذربایجانشرقی دوباره مساوی کرد و این بار برابر باچانا مورچیاشولیف از گرجستان تن به تساوی پنجم خود داد و گرجستانی شش امتیازی شد و گلی زاده 5.5 امتیازی شود.

در میر ششم وقار رسولوف از آذربایجان وحید خالصی را برد.

همایون توفیقی دیگر استاد بزرگ ایران دوباره تن به تساوی داد این بار برابر یولوا صادق اف از آذربایجان داد تا پنج امتیازی شود.

دور نهم رقابتها از ساعت 19 روز چهار شنبه آغاز و روز پنج شنبه بعد از ظهر دور دهم و جمعه صبح دور نهایی برگزار تا چهره قهرمان مشخص شود.

مراسم اختتامه بیستمین دوره رقابت های بین المللی شطرنج گرامیداشت دهه فجر تبریز روز جمعه ساعت 17 در سالن پورشریفی برگزار خواهد شد.

شطرنجبازان کشورهای لیتوانی، بلاروس، بلژیک، جمهوری آذربایجان، گرجستان، عراق و ارمنستان برای حضور در این دوره از رقابتها حضور دارند.

برای این دوره از رقابتها 30 هزار دلار جایزه اهداء و شطرنج بازان در 11 دور به روش سویسی با هم رقابت می کنند.

قهرمان نیم فصل لیگ والیبال نشسته در تبریز مشخص می شود

تیمهای گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان برای کسب عنوان قهرمانی نیم فصل سوپر لیگ والیبال نشسته به مصاف هم می روند.

در چارچوب برگزاری هفته هفتم رقابتهای سوپر لیگ والیبال نشسته موسوم به "جام ایثار" روز پنج شنبه هفته جاری سه دیدار در شهرهای تبریز، گرگان و گچساران به شرح زیر برگزار می شود:

هیئت گرگان - هیئت البرز

نفت و گاز گچساران - فیروز قزوین

گسترش فولاد تبریز - ذوب آهن اصفهان

بدین ترتیب با پایان هفته هفتم، رقابت های سوپر لیگ والیبال نشسته وارد نیم فصل دوم خواهد شد و رقابت های هفته هشتم و نهم نیز طی روزهای پنج و شش بهمن ماه پیگیری می شود.

آغاز نخستین اردوی آمادگی تیم ملی تنیس با ویلچر معلولان و جانبازان در تبریز

دور نخست تمرینات تیم تنیس با ویلچر معلولان و جانبازان برای حضور در رقابت های مرحله مقدماتی جام جهانی در تبریز برگزار می شود.

اکبر قربانی از تهران و حسین ممی پور و محمدرضا یعقوبی از آذربایجان شرقی در روزهای اول تا شش بهمن ماه، تمرینات خود را زیر نظر رضا کوجواری در شهر تبریز دنبال می کنند.

مرحله مقدماتی رقابت های جام جهانی در چهار منطقه جهان برگزار می شود که در منطقه آسیا، هندوستان میزبانی آن را بر عهده گرفته است.

رقابتهای آسیایی این جام در مرحله مقدماتی با حضور 24 تیم از کشورهای مختلف که در قالب دو گروه تقسیم می شوند، در روزهای 27 تا 30 بهمن ماه در شهر دهلی نو پایتخت هندوستان برگزار می شود و در جریان این رقابتها تیمهای صدرنشین هر گروه، مستقیما به جام جهانی تنیس با ویلچر که سال 2012 در کره جنوبی برگزار می شود، راه می یابند.

این رقابتها به منزله تعیین رده بندی تیمهای آسیایی نیز به حساب می آید و از این حیث دارای اهمیت است.

تیم تنیس با ویلچر معلولان و جانبازان ایران با سه بازیکن در این مسابقه ها شرکت می کند.

کلاس آموزش و طراحی تمرین تالو در تبریز برگزار می شود

به گزارش هیئت ووشو آذربایجان شرقی کلاس آموزش و طراحی تمرین برای سطوح پایه رشته تالو در تبریز 30 دی برگزار می شود.

این کلاس یک روزه به مدرسی محمد حسین فرشباف از مربیان بین المللی فدراسیون جهانی ووشو در خانه ووشو تبریز برگزار خواهد شد.

این کلاس از ساعت 10 تا 12 و 13 تا 15 برای مربیان ووشو آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.