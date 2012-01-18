8000 شهروند جنوب تهران حافظ فضای سبز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین سهرابی با بیان اینکه با توجه به اهمیت نگهداری از فضای سبز شهری هشت هزار و 650 نفر از شهروندان این منطقه پس از گذراندن دوره های آموزشی مرتبط حافظ فضای سبز شدند گفت: از ابتدای سال جاری آموزشهای نگهداری از فضای سبز در دوبخش تئوری و عملی در زمینه های گیاهان آپارتمانی، گل های فصلی، درخت و درختچه و فضای سبز عمودی برای شهروندان این منطقه که به عنوان حافظان فضای سبز شهری معرفی می شوند برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری با برگزاری 22هزار و 990 نفرساعت آموزش، هشت هزارو 650 هزار نفر شهروندان این منطقه در قالب حافظان فضای سبز آموزش دیده اند تصریح کرد: بازدیدهای علمی از گلخانه ها، بازار گل، باغ ملی گیاهشناسی و بوستانهای شهرتهران از جمله برنامه هایی است که برای این شهروندان علاقه مند برگزار می شود.

معاون شهردار در ادامه به اهمیت توسعه فضای سبز با محوریت مشارکت شهروندی اشاره کرد و افزود: عملیات هرس و به زراعی تکثیر رز آشنایی با آفات بیماریها و تولید کمپوست خانگی نیز از جمله دوره هایی است که ویژه حافظان فضای سبز شهری برگزار شده است.