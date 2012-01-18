جابجایی 1.5 میلیون مسافر و 4 میلیون تن کالا در البرز

رحمت شعبانی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : یک میلیون و 657 هزار و 740 مسافر در قالب 850 هزار و 66 سرویس از استان البرز جابجا شده اند.

وی با اشاره به اینکه 25 شرکت در بخش حمل و نقل مسافر استان فعالیت می کنند، افزود: 2349 دستگاه وسیله نقلیه عمومی شامل 576 دستگاه اتوبوس، 1320 دستگاه مینی بوس و 453 دستگاه سواری کرایه در بخش حمل و نقل عمومی مسافر بین شهری فعالیت می کنند.

شعبانی در خصوص میزان جابجایی کالا از استان البرز نیز گفت: چهار میلیون و 407 هزار و 176 تن کالا طی 384 هزار و 513 سرویس باری، کالاهای استان را طی 9 ماه گذشته جابجا کرده اند.

معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز، تعداد شرکت های فعال در بخش حمل و نقل عمومی بین شهری کالا ی استان را 72 شرکت ذکر کرد و افزود: 9742 دستگاه انواع ناوگان باری در استان البرز فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: حمل و نقل یکی از ارکان مهم توسعه و شکوفایی اقتصادی هر منطقه محسوب می شود که رونق این بخش شکوفایی اقتصادی سایر بخش های استان را در پی خواهد داشت.

