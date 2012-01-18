دانشگاه گیلان در 6 رشته دکتری دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس موافقت شورای گسترش آموزش وزارت علوم، تحیقات و فناوری، پردیس بین الملل دانشگاه گیلان در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 90 از بهمن ماه سال جاری نسبت به پذیرش دانشجو در رشته گرایش های زیر در مقطع دکتری اقدام می کند.

شیمی در تمام گرایشها، ریاضی در تمام گرایشها، بیوتکنولوژی کشاورزی، علوم باغبانی در گرایشهای میوه کاری، سبزی کاری، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی و معطر، مهندسی مکانیک در گرایشهای طراحی کاربردی و تبدیل انرژی، مهندسی عمران در گرایشهای سازه و خاک و پی رشته هایی هستند که دانشگاه گیلان در آنها دانشجوی دکتری می پذیرد.