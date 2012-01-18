به گزارش خبرنگار مهر، علی زنگی‌آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر با اشاره به شرایط مناسب استان بوشهر برای ایجاد پیست دوچرخه‌سواری اظهار داشت: آب و هوای استان بوشهر در این فصل برای انجام انواع رشته‌های ورزشی مناسب است و وجود یک پیست دوچرخه‌سورای در این استان می‌تواند کمک زیادی به این رشته ورزشی در کشور بکند.

وی به هوای سرد تهران اشاره کرد و ادامه داد: هوای تهران برای تمرینات دوچرخه سورای در پیست روباز مناسب نیست و به همین خاطر استان بوشهر را برای برگزاری اردوی تیم ملی انخاب کردیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران به گرفتن سه سهمیه دوچرخه‌سواری جاده ایران برای مسابقات المپیک اشاره کرد و افزود: می‌توانیم پس از شرکت در مسابقات انتخابی یک سهمیه نیز در رشته دوچرخه سواری پیست کسب کنیم.

وی کمبود پیستهای استاندارد در سطح کشور را یکی از معضلات این رشته ورزشی دانست و اضافه کرد: تنها دو پیست در تهران و تبریز داریم که مناسب دوچرخه‌سواری هستند و این دو پیست هم در فصل زمستان به علت سرمای هوا محل مناسبی برای تمرین نیستند. پیست اهواز در حال ساخت است.

زنگی‌آبادی ادامه داد: رقم قرارداد دوچرخه‌سواران در مقایسه با فوتبالیست ها بسیار پایین است. دوچرخه‌سواران برتر کشور زحمات بسیار زیادی می کشند و در تمرینات فشار بسیار زیادی به آنها وارد می‌شود ولی معمولا بین 25 تا 60 میلیون تومان قرارداد می‌بندند.

وی افزود: احداث یک پیست سرپوشیده حدود ده میلیارد تومان هزینه دارد که امیدواریم با حمایت استاندار بوشهر و وزیر ورزش و جوانان یک پیست استاندارد سرپوشیده در استان بوشهر ساخته شود.

زنگی‌آبادی در رابطه با اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری در بوشهر نیز اظهار داشت: این اردو تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و مرحله دوم اردو نیز در کشور مالزی به مدت دو هفته برگزار خواهد شد.