توضیح روابط عمومی فدراسیون جودو و پاسخ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح روابط عمومی فدراسیون جودو آمده است:« احتراماً در تاریخ 27 دی‌ماه سال جاری مطلبی با عنوانن "ناگفته‌های سرمربی ایتالیایی تیم ملی جودوی/ جیرو: استعفا نکردم اخراج شدم" روی خبرگزاری مهر قرار گرفت که جهت روشن شدن افکار عمومی اعلام می‌شود جیرو طبق اعلام فدراسیون جودو و کوراش از سمت خود استعفا نموده است. لذا خواهشمند است جوابیه ذیل را طبق قانون مطبوعات روی خروجی خبرگزاری مهر قرار دهید:

1- روز یکشنبه جوابیه‌ای در خصوص استعفای آقای جیرو به خبرگزاری مهر ارسال شد اما برای ما معلوم نشد بر چه مبنایی این حق قانونی که قانون مطبوعات برای هر ارگانی لحاظ کرده از سوی شما مورد توجه قرار نگرفت و جوابیه انتشار نیافت. در آن جوابیه قید شده بود که جیرو اخراج نشده بلکه از سمت خود استعفا نموده است.

2- در مطلب جدید که مصاحبه با این مربی ایتالیایی است از قول وی نوشته شده که "استعفا نکردم، اخراج شدم" لذا با توجه به اطلاع رسانی نادرست خبرگزاری مهر در مورد خبرهای مربوط به جودو، انتظار می‌رود با انتشار متن استعفای جیرو، موضوع برای افکار عمومی روشن شود.

3- ادعاهای دیگری در این مصاحبه مانند نوع قرارداد جیرو مطرح شده که از طریق این جوابیه اعلام می داریم کذب محض است و وی از همان ابتدا با عنوان سرمربی تیم ملی جودوی ایران با فدراسیون قرارداد امضا کرده است نه این که بخواهد صرفاً برای آموزش در فدراسیون جودی ایران مشغول به کار شود.

4- و کلام آخر؛ چه دلیلی وجود دارد که خبر رسمی فدراسیون جودو و کوراش که روی سایت رسمی فدراسیون قرار داده می‌شد مورد توجه خبرگزاری مهر قرار نمی‌گیرد.‌ اما صحبت‌های یک مربی خارجی را سند اصلی اطلاع رسانی نادرست خود قرار می‌دهید؟؟؟‍‍‍‍!!!!

توضیح گروه ورزشی خبرگزاری مهر:

روابط عمومی فدراسیون جودو در حالی گفتگوی سرمربی ایتالیایی تیم ملی ایران را تکذیب می کند که فایل صوتی این گفتگو در خبرگزاری مهر موجود است.