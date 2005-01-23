بخش صادراتي طرح لوله گذاري سلمان به سيري تا دوماه آينده به اتمام مي رسد

مدير پروژه هاي نصب شركت مهندسي و تاسيسات دريايي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : خط انتقال گاز از سيري به مبارك با طول 66 كيلومتر با قطر 30 اينچ به اتمام رسيده است كه از دوماه قبل كارهاي احداث خط لوله از سلمان به سيري آغاز شده است .

محمد رضا بهاري اضافه كرد : در احداث اين خط لوله با توجه به عدم صدور مجوزنظامي خط لوله هاي از روي سنگلاخ ها كشيده شد .

وي اظهارداشت : هم اكنون 45 كيلومتر از خط لوله 140 كيلومتري سيري به سلمان احداث شده است كه پيش بيني مي شود بخش صادراتي آن كه بايد خط لوله تا سكوي مبارك در مرز امارات احداث شود تا دوماه آينده به اتمام رسد.

وي در ادامه گفت : امارات براي دريافت اين گاز بايد خودلوله هايي را براي دريافت گاز احداث كند .

به گزارش خبرنگار ما ، هزينه اجراي اين طرح بيش از150 ميليون دلار است كه پيش بيني مي شود تا گاز توليدي از اين ميدان توسط لوله به جزاير سيري و از آنجا به سكوي مبارك كه متعلق به كشور امارات است ، منتقل شود.



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