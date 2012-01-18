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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

پیرو:

3821 کیلوگرم تریاک در سرپل ذهاب کشف شد

3821 کیلوگرم تریاک در سرپل ذهاب کشف شد

سرپل ذهاب ـ فرماندار سرپل ذهاب گفت: در 10 ماه گذشته، بیش از 3821 کیلوگرم تریاک در شهرستان سرپل ذهاب کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا مراد پیرو، صبح چهارشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سرپل ذهاب گفت: همجواری با کشور افغانستان به عنوان بزرگترین، کشور تولید کننده مواد مخدر در کشور، مهمترین بخش آسیب پذیری کشور است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: در مقابل همسایگی با کشور افغانستان، جمعیت جوان ایران، هدف اصلی استکتبار جهانی برای از بین بردن این سرمایه های ملی شده است.

پیرو افزود: بدبختانه کشورهای جهان و مجامع بین المللی نسبت به پدیده مواد مخدر توجهی نشان نمی دهند.

فرماندار سرپل ذهاب تاکید کرد: انتقال مواد مخدر به سایر کشورها از طریق قاچاق این مواد از ایران انجام می شود  که راحت ترین و نزدیکترین مسیر انتقال ترانزیت و قاچاق مواد مخدر محسوب می شود . این موضوع نیز بخش مهمی از انرژی و توان نیروی انسانی و اعتبارات مبارزه با مواد مخدر را به خود اختصاص داده است.

پیرو گفت: نیروی انتظامی در شهرستان سرپل ذهاب در امر مبارزه با مواد مخدر بسیار خوب عمل کرده است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب عنوان کرد: در 10 ماه گذشته، بیش از 3821 کیلوگرم تریاک در شهرستان سرپل ذهاب کشف شده است.

وی افزود: همچنین  40 گرم حشیش، 47 گرم کراک، 14 گرم شیشه، 95 گرم سوخته تریاک و 19 هزار و 500 عدد انواع قرص های روانگردان جزو دیگر کشفیات ما در این مدت بوده است.

پیرو گفت: در این ارتباط 82 نفر  از  توزیع کنندگان و قاچاقچیان دراین باره دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

فرماندار سرپل ذهاب افزود: مسئولان امنیتی و انتظامی باید از ورود مواد مخدر به شهرستان سرپل ذهاب به شدت جلوگیری کنند.

پیرو گفت: برای مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان باید برنامه های آموزشی و پیشگیری انجام شود و در این امر، نقش آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی بسیار مهم است.
 

کد مطلب 1512651

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