3821 کیلوگرم تریاک در سرپل ذهاب کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا مراد پیرو، صبح چهارشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سرپل ذهاب گفت: همجواری با کشور افغانستان به عنوان بزرگترین، کشور تولید کننده مواد مخدر در کشور، مهمترین بخش آسیب پذیری کشور است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: در مقابل همسایگی با کشور افغانستان، جمعیت جوان ایران، هدف اصلی استکتبار جهانی برای از بین بردن این سرمایه های ملی شده است.

پیرو افزود: بدبختانه کشورهای جهان و مجامع بین المللی نسبت به پدیده مواد مخدر توجهی نشان نمی دهند.

فرماندار سرپل ذهاب تاکید کرد: انتقال مواد مخدر به سایر کشورها از طریق قاچاق این مواد از ایران انجام می شود که راحت ترین و نزدیکترین مسیر انتقال ترانزیت و قاچاق مواد مخدر محسوب می شود . این موضوع نیز بخش مهمی از انرژی و توان نیروی انسانی و اعتبارات مبارزه با مواد مخدر را به خود اختصاص داده است.

پیرو گفت: نیروی انتظامی در شهرستان سرپل ذهاب در امر مبارزه با مواد مخدر بسیار خوب عمل کرده است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب عنوان کرد: در 10 ماه گذشته، بیش از 3821 کیلوگرم تریاک در شهرستان سرپل ذهاب کشف شده است.

وی افزود: همچنین 40 گرم حشیش، 47 گرم کراک، 14 گرم شیشه، 95 گرم سوخته تریاک و 19 هزار و 500 عدد انواع قرص های روانگردان جزو دیگر کشفیات ما در این مدت بوده است.

پیرو گفت: در این ارتباط 82 نفر از توزیع کنندگان و قاچاقچیان دراین باره دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

فرماندار سرپل ذهاب افزود: مسئولان امنیتی و انتظامی باید از ورود مواد مخدر به شهرستان سرپل ذهاب به شدت جلوگیری کنند.

پیرو گفت: برای مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان باید برنامه های آموزشی و پیشگیری انجام شود و در این امر، نقش آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی بسیار مهم است.

