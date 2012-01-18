خطوط اتوبوسرانی محمدشهر نوسازی می شود

مهرداد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر شش دستگاه اتوبوس صفر کیلومتر در مسیر محمد شهر- بلوار بلال نسبت به جابجایی مسافر اقدام می کنند.

وی مدل اتوبوس های به کار گرفته شده در این مسیر را " آکیا " ذکر و عنوان کرد: اتوبوس های جدید دارای استاندار یورو 3 هستند.

کیانی با بیان این که اتوبوسهای جدید به سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب به منظور تامین آسایش مسافران ، مجهز هستند گفت: کاهش زمان انتظار مسافر در ایستگاه های اتوبوس و ارائه خدمات بهتر و مناسبتر به شهروندان، از جمله نتایج این اقدام است.

وی ادامه داد: سرویس دهی این خط توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.

این مسئول هدف از جایگزینی اتوبوس های آکیا با اتوبوس های مستهلک قدیمی فعال در خط محمد شهر – بلوار بلال را ارائه خدمات بهینه به شهروندان ذکر کرد.

کیانی با تاکید بر ارائه خدمات بهینه به شهروندان در زمینه حمل و نقل عمومی گفت: بهبود وضعیت سرویس دهی در منطقه محمد شهر از دیگر اهداف لحاظ شده در طرح نوسازی اتوبوس های این مسیر است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه با اشاره به مستهلک شدن اتوبوس های خط محمد شهر- بلوار بلال افزود: جایگزینی اتوبوس های قدیمی و مستهلک با اتوبوس های صفر "آکیا " مورد استقبال مطلوب مسافران این خط قرار گرفت.



کیانی با بیان اینکه رضایت شهروندان از چگونگی وضعیت حمل و نقل عمومی توسط سازمان اتوبوسرانی مد نظر این سازمان می باشد، عنوان کرد: سازمان بر مبنی جلب رضایت شهروندان اقدام به برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص نحوه خدمات رسانی می کند.

وی تاکید کرد: این اقدام با هدف تامین رفاه شهروندان و ایجاد سهولت در دسترسی آنان به وسایل حمل و نقل عمومی صورت می گیرد.

وی با اشاره به سیاست های شهرداری مبنی بر افزایش خطوط اتوبوسرانی همچنین نوسازی ناوگان این سازمان حمل و نقل عمومی گفت: فعالیت اتوبوس های جدید در سطح شهر حاکی از نوسازی این ناوگان و تحقق اهداف مدیریت شهری مبنی بر توسعه، تجهیز و تکمیل ناوگان اتوبوسرانی می باشد.

کیانی، فراهم کردن شرایط استفاده هر چه بیشتر و بهتر شهروندان از خدمات ناوگان اتوبوسرانی را مهم ارزیابی کرد و ا

فزود: این مهم کاهش ترافیک و آلودگی هوا را نیز در پی خواهد داشت.