سامانه "کتاب من" در دو کتابخانه عمومی خراسان شمالی فعال شد

احسان سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای تامین کتب مورد نیاز اعضای کتابخانه های عمومی استان دو کتابخانه در شهرستان بجنورد و شهرستان اسفراین به سامانه "کتاب من" پیوست.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه در کتابخانه های امام رضا(ع) در شهرستان بجنورد و کتابخانه فروغ در شهرستان اسفراین از امروز آغاز شده است گفت: اعضای کتابخانه های عمومی در شهرستانهای یاد شده می توانند با دریافت کد کاربری و رمز عبور، به سامانه" کتاب من" وارد شده و کتب مورد نیاز خود را سفارش دهند.

سیفی هدف نهاد کتابخانه های عمومی کشور را از اجرای طرح "کتاب من"، ایجاد عدالت فرهنگی، جذب استادان، پژوهشگران، نخبگان و دانشجویان به کتابخانه های عمومی عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح ، استقبال اعضاء کتابخانه های عمومی در سفارش کتاب از طریق این سامانه رشد چشمگیری داشته است.

وی از اعضای کتابخانه های عمومی سطح استان، به ویژه کتابخانه هایی که آن سامانه "کتاب من" فعال شده است خواست تا درجهت مشارکت و تقویت این طرح و در راستای تامین کتب مورد نظر خود به این کتابخانه ها مراجعه کنند.