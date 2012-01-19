مهمترین محورهای نامه اوباما به رهبر انقلاب

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نامه اخیر اوباما به رهبر انقلاب، گفت: از جمله سرفصل هایی که در این نامه مطرح شده است، درخواست آمریکایی ها برای ارتباط مستقیم واشنگتن - تهران، اظهار نظر راجع به بحث انسداد تنگه هرمز، مسائلی در خصوص حسن نیت آمریکا و اینکه آمریکا خواهان حل مشکلات به صورت مسالمت آمیز است، می باشد.

نقوی حسینی در مورد مسئله تنگه هرمز گفت: جمهوری اسلامی ایران قبلا اعلام کرده است اگر دشمنان بخواهند صادرات نفت ما را ناامن کنند ما قادریم صادرات نفت به همه کشورها را ناامن سازیم و حق مقابله به مثل را برای خود محفوظ داشته و اجازه ندهیم نفتی از این تنگه استراتژیک که یک سوم صادرات نفت دنیا از آنجا عبور می کند، خارج شود. البته غربی ها گفتند که ایران قادر به انجام این کار نیست اما ما در مانور ولایت 90 نشان دادیم و ثابت کردیم که این توانمندی را داریم و می توانیم در صورت ایجاد مشکل برای کشور از این اهرم به خوبی استفاده کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکا و متحدانش اکنون که دریافته اند ایران توانمندی بستن تنگه هرمز را دارد وارد این گفتگوها و نامه نگاری ها شده اند و اظهار داشته اند که ایران نباید بستن تنگه هرمز را در دستور کار داشته باشد چرا که صنعت جهان به این تنگه چشم دوخته است.

1+5 در مذاکره با ایران نباید به موضوعاتی که به آنها ارتباطی ندارد وارد شوند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر در خصوص مذاکرات آتی جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 و محورهای گفتگو در این مذاکرات، اظهار داشت: در این مذاکرات علیرغم اینکه ایران با محورهای بسیار خوب و قابل توجه عرصه بین الملل وارد مذاکرات شد اما گروه 1+5 با یک بی برنامگی و بی هدفی خاص در مذاکرات حضور پیدا کرد. به طوریکه هیچ موضوعی برای عرضه و گفتگو ارائه نکرد، به همین دلیل این مذاکرات به بن بست رسید و تقریبا به تعویق در آمد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: گروه 1+5 در این دور از مذاکرات که مجددا به درخواست خانم اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برنامه ریزی شده است نباید مانند گذشته بدون برنامه وارد شوند و مذاکرات هم نتیجه ای در بر نداشته باشد.

نماینده ورامین در مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران معتقد است 1+5 باید گفتگو پیرامون مسائل مهمی چون منع گسترش سلاح هسته ای، پیگیری معاهده خلع سلاح اتمی، جلوگیری از فعالیت کشورهایی که از انرژی هسته ای در جهت ساخت سلاح کشتار جمعی استفاده می کنند را در این مذاکرات بررسی و مطرح کند.

نقوی حسینی تاکید کرد: گفتگو پیرامون مسائل کلان هسته ای جهان، همکاری های فنی و دانشی کشورهای دارای تکنولوژی و فناوری انرژی هسته ای به عنوان محورهای گفتگو در این مذاکرات باید تعیین شود و در شان کشورهای 1+5 نیست که خارج از این مسائل و موضوعاتی که به آنها ارتباطی ندارد وارد مذاکره شوند.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: کشورهای 1+5 همیشه به دنبال این هستند که در مسائل فناوری هسته ای ما مداخله کرده و محدودیت هایی برای نوع فعالیت ما ایجاد و شرط و شروط و اما و اگر بگذارند، که این مسائل در شان کشورهای گروه 1+5 نیست چرا که این کشورها در جایگاهی قرار ندارند که در این ارتباط بتوانند اظهار نظر کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران فقط پاسخگوی مسائل مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی است، تصریح کرد: ایران در چارچوب معاهده ان پی تی خود را متعهد به همکاری با آژانس می داند و تنها آژانس مرجع صلاحیت دار در خصوص اظهار نظر در نحوه فعالیت ها و همچنین بازرسی از این فعالیتهاست.

نقوی حسینی در پایان گفت: کشورهای اروپایی بیشتر به این موضوع تمایل دارند که در خصوص فناوری های هسته ای ما اظهار نظر کنند که این موضوع به آنها ارتباطی ندارد. آنها اگر بخواهند همانند گذشته در گفتگو ها حاضر شده و موضوعاتی که در حیطه اختیارات آنها نیست را مطرح کنند، مسلما جمهوری اسلامی ایران زیر بار این مسائل نمی رود و این گفتگوها را هم دارای صلاحیت نمی داند.