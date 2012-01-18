۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

امروز انجام شد/

تجلیل از کاپیتان شهبازی در جلسه هیئت دولت

رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت از کاپیتان شهبازی، خلبان پرواز مسکو به تهران که هواپیمای خود را با وجود باز نشدن چرخ جلو به سلامت به زمین نشاند و جان مسافران را نجات داد تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت اقدام کاپیتان حسین شهبازی را با ارزش و مهم توصیف کرد و تلاش تمام کسانی که در کادر پرواز و در فرودگاه موجب انجام این اتفاق بزرگ شدند را قابل تجلیل دانست.

پیش از تقدیر از کاپیتان شهبازی فیلم صحنه فرود هواپیمای بویینگ 727 در 26 مهر ماه سال جاری و اقدام کاپیتان شهبازی در سالم به زمین نشاندن این هواپیما به نمایش درآمد و وزیر راه و شهرسازی و کاپیتان حسین شهبازی نیز توضیحاتی در خصوص چگونگی انجام این کار بزرگ به اعضای دولت ارائه کردند.

