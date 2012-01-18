ممانعت از پوشش یک برنامه خبری توسط خبرنگار مهر در هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رنجبری خبرنگار خبرگزاری مهر در جزیره هرمز که برای پوشش برنامه خبری معدوم شدن مشروبات الکلی به بخشداری هرمز رفته بود با برخورد بخشدار هرمز در خصوص انتشار این خبر و مشکلات جزیره هرمز شد.

برنامه معدوم کردن کشفیات مشروبات الکلی قرار بود با حضور امام جمعه هرمز، مسئولان عقیدتی دریابانی جزیره قشم و مسئولان محلی جزیره هرمز برگزار شود که خبرنگار مهر برای حرکت به سمت محل برنامه به بخشداری هرمز مراجعه کرده بود که بخشدار با لحنی نامناسب با خبرنگار مهر رفتار کرد.

بخشدار هرمز خواستار ممانعت از فعالیت خبرنگار مهر به دلیل انتشار گزارشها و اخبار مشکلات و معضلات مردم و جزیره هرمز به رسانه شده است. این در حالی است که گزارشهای مهر در سالهای اخیر موجب شده تا مشکل اورژانس دریایی هرمز، معدن خاک سرخ و عدم تشکیل جلسه معین جزیره هرمز برطرف شود.