350 حوزه اخذ رای در کرمان/ سرلوحه انتخابات فرمایشات مقام معظم رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی مجموع شعب اخذ رای در حوزه انتخابیه کرمان و راور را 384 شعبه عنوان کرد و افزود: از این تعداد 350 حوزه اخذ رای مربوط به شهرستان کرمان و 34 حوزه نیز مختص شهرستان راور است.

سعیدی تعداد شعب اخذ رای در نظر گرفته شده برای شهر کرمان را 220 عدد ذکر کرد و گفت: 130 حوزه نیز برای بخش های تابعه شهر کرمان اختصاص داده شده است.

وی همچنین از وجود هفت حوزه فرعی در حوزه انتخاباتی کرمان خبر داد و ابراز داشت: از این تعداد پنج حوزه برای کرمان و دو حوزه برای راور پیش بینی شده است.

این مسئول با اشاره به فرمایشات مقمام معظم رهبری گفت: ما در راستای فرمایشات این بزرگوار حرکت می کنیم و در صدد هستیم با ایجاد بستر مناسب شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم.

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه ها در انتخابات گفت: مطبوعات باید شور انتخاباتی را در فضایی امن و آرام ایجاد کنند.

سعیدی ادامه داد: دشمنان نظام حضور مردم در انتخابات را هدف قرار داده اند اما مردم ولایتمدار ما بار دیگر با شرکت در انتخابات افکار واهی دشمنان را متلاشی می کنند.

وی با بیان اینکه تبلیغات زود هنگام خلاف قانون بوده و باعث تضییع حق دیگر نامزدها می شود تاکید کرد: مطبوعات با اطلاع رسانی مناسب و صحیح زمینه حضور مردم در انتخابات را فراهم کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه با افراد خاطی برابر قانون برخورد می شود افزود: مطبوعات با عملکرد صحیح خود عوامل ایجاد تنش و شایعه و سردرگمی در بین افکار عمومی را کاهش دهند.

سعیدی ادامه داد: کرمان آمادگی لازم را برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور دارد.