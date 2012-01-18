جایگاه فارس در امر بازسازی عتبات عالیات حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال فیروزآبادی در دیدار با اعضای ستاد بازسازی عتبات عالیات استان با اشاره به علاقه مندی و توجه خاص مردم استان فارس در بازسازی عتبات عالیات بیان کرد: جایگاه ارزشمند استان فارس در بازسازی عتبات عالیات باید حفظ شود و این حرکت فرخنده در همه دوره های تاریخی نیز برازنده استان فارس بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با تقدیر از زحمات فعالان این بخش اظهار داشت: خوشبختانه دولت ارزشی و دینی نهم و دهم، فعالیتهای حمایتی ویژه ای از ستاد بازسازی عتبات عالیات داشته و مجموعه مدیریتی استان فارس نیز از ظرفیتهای خود برای حمایت از ستاد بهره گیری خواهد کرد.

این جلسه با ارائه گزارش رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و بررسی مباحث و مشکلات این بخش پایان یافت.