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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

فیروزآبادی:

جایگاه فارس در امر بازسازی عتبات عالیات حفظ شود

جایگاه فارس در امر بازسازی عتبات عالیات حفظ شود

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس بر لزوم حفظ جایگاه ارزشمند استان در امربازسازی عتبات عالیات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال فیروزآبادی در دیدار با اعضای ستاد بازسازی عتبات عالیات استان با اشاره به علاقه مندی و توجه خاص مردم استان فارس در بازسازی عتبات عالیات بیان کرد: جایگاه ارزشمند استان فارس در بازسازی عتبات عالیات باید حفظ شود و این حرکت فرخنده در همه دوره های تاریخی نیز برازنده استان فارس بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با تقدیر از زحمات فعالان این بخش اظهار داشت: خوشبختانه دولت ارزشی و دینی نهم و دهم، فعالیتهای حمایتی ویژه ای از ستاد بازسازی عتبات عالیات داشته و مجموعه مدیریتی استان فارس نیز از ظرفیتهای خود برای حمایت از ستاد بهره گیری خواهد کرد.

این جلسه با ارائه گزارش رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و بررسی مباحث و مشکلات این بخش پایان یافت.

کد مطلب 1512694

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