1680 موقوفه در استان البرز به ثبت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل بنی احمدی در نشست خبری وقف و اصحاب رسانه که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، از ثبت یک هزار 680 موقوفه در استان البرز خبر داد و گفت: از آمار فوق یک هزار و 515 رقم مربوط به موقوفات متصرفی، یعنی موقوفاتی که اداره امور آنها با اوقاف و امورخیریه است بوده و 165 تای آن غیر متصرفی است.

وی افزود: موقوفات غیر متصرفی موقوفاتی هستند که متولی داشته و اداره امور آنها با اداره اوقاف و امور خیریه نخواهد بود.

وی در خصوص موقوفات جدید استان گفت: تعداد 40 مورد وقف جدید در استان داشتیم که 15 مورد آن مراحل نهائی ثبت را انجام داده و مابقی در حال انجام مراحل ثبت است.

وی بزرگترین وقف جدید در استان را مربوط به وقف 110 هکتار زمین در اشتهارد کرج اعلام کرد گفت: نیت واقف از وقف این زمین احداث دارالقرآن کریم بوده است.

بنی احمدی از احیاء تعداد شش موقوفه و 45 مورد رقبه در استان و در یکماه اخیر خبر داد و در خصوص اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه گفت: با راه اندازی سامانه ثبت موقوفات در استان البرز، تعداد 267 سند موقوفه در سامانه جامع بانک اطلاعات ثبت شده است.

وی همچنین، تعداد اخذ سند اجاره با متصرفین مشمول قانون ابطال در استان را 60 مورد اعلام کرد و از کاهش پروند های دعاوی حقوقی در خصوص وقف خبر داد.

اغلب نیات وقف در استان فرهنگی است

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز، بیشترین نیات وقف در استان را در زمینه فرهنگی اعلام کرد و گفت: نیات واقفین بیشتر جنبه فرهنگی داشته و مربوط به برگزاری عزاداری برای اباعبدالله الحسین است.

وی افزود: اغلب موقوفاتی که در نزدیکی امامزادگان است با نیت کمک به امامزاده وقف شده اند.

بنی احمدی با اشاره به هفته وقف و برنامه های متنوع این نهاد در این هفته با هدف ترویج وقف و احیاء فرهنگ وقف در استان بر اهمیت توجه به این مقوله تاکید کرد.