یادواره شهدای نیروی انتظامی برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره 516 شهید فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه فردا ساعت 8 صبح با حضور خانواده معظم شهدا و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در حسینیه " ثارالله " سپاه نبی اکرم ( ص ) برگزار خواهد شد.

یادمان شهدا در یکی از چهارراههای پر تردد شهر کرمانشاه به نام چهارراه " بسیج " نصب و فردا با حضور مسئولان از آن رونمایی خواهد شد.

به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 516 شهید فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، کتاب مجموعه مقالات " خاکیان افلاکی " با تلاش دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان به چاپ رسیده است که در قالب بسته های فرهنگی بین خانواده های معظم شهدا توزیع می شود.

براساس این گزارش، در این یادواره استانداری کرمانشاه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه نبی اکرم ( ص ) و بانک قوامین کرمانشاه، فرماندهی انتظامی استان را یاری کرده اند.

