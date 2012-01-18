  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

فردا در کرمانشاه/

یادواره شهدای نیروی انتظامی برگزار خواهد شد

یادواره شهدای نیروی انتظامی برگزار خواهد شد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: یادواره 516 شهید فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه فردا با حضور خانواده معظم شهدا در حسینیه " ثارالله " برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره 516 شهید فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه فردا ساعت 8 صبح با حضور خانواده معظم شهدا و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در حسینیه " ثارالله " سپاه نبی اکرم ( ص ) برگزار خواهد شد.

یادمان شهدا در یکی از چهارراههای پر تردد شهر کرمانشاه به نام چهارراه " بسیج " نصب و فردا با حضور مسئولان از آن رونمایی خواهد شد.

به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 516 شهید فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، کتاب مجموعه مقالات " خاکیان افلاکی " با تلاش دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان به چاپ رسیده است که در قالب بسته های فرهنگی بین خانواده های معظم شهدا توزیع می شود.

براساس این گزارش، در این یادواره استانداری کرمانشاه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه نبی اکرم ( ص ) و بانک قوامین کرمانشاه، فرماندهی انتظامی استان را یاری کرده اند.
 

کد مطلب 1512696

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها