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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

باقرپور خبرداد:

سایت ادارات کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج احداث می شود

سایت ادارات کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج احداث می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از احداث سایت اداری در یاسوج خبرداد.

فرهاد باقرپور به خبرنگار مهر گفت: زمینی در منطقه "زیرتل" یاسوج مشخص شده که برای تسهیل در خدمت رسانی بهتر به مردم، سایت ادارات در آن احداث می ‌شود.

وی بیان کرد: شورایعالی اداری در اجرای بند 14 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری استانداردهای قانونی برای فضای مورد نیاز هر اداره را ابلاغ کرده و هرگونه ساخت و ساز جدید باید تنها براساس این استانداردها صورت گیرد.

باقرپور اظهار داشت: در این خصوص کارگروهی براساس بخشنامه‌های ابلاغی تحت عنوان کارگروه ساماندهی فضا و ساختمانهای اداری در استانداری به ریاست استاندار تشکیل شده و در حال شناسایی و جمع‌بندی آخرین وضعیت فضا و ساختمان‌های اداری در استان است.

فضاهای قدیمی به شهرداری واگذار می شود

وی یادآور شد: اداراتی که در قالب سایت جدید قرار گیرند، فضای قدیمی آنها در اختیار شهرداری و آموزش و پرورش قرار می‌گیرند تا با تغییر کاربری آنها به فضای آموزشی، تفریحی و فضای سبز تبدیل شوند.

باقرپور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید از ظرفیت استثنایی قانون بودجه امسال استفاده کنند و فضاهای مازاد خود را طی مراحل قانونی به فروش برسانند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در قانون بودجه سال 90 در مواد 36 و 38 مصوب شده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول و فضاهای مازاد خود را با رعایت اصل 83 قانون اساسی به فروش برسانند.

وی بیان داشت: دستگاههای اجرایی می‌توانند درآمد آن را صرف تکمیل پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام، تجمیع ساختمانهای اداری یا پرداخت بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا باز خرید نیروهای مازاد و یا پاداش پایان خدمت و مرخصی و پاداش مناطق محروم کنند.

باقرپور ابراز امیدواری کرد: همه استانداردهای ابلاغی فضای اداری در ساخت این سایت که به‌ زودی عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد، رعایت شود.

کد مطلب 1512699

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