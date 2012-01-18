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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

باجول در گفتگو با مهر:

34 ایستگاه بازیافت در اصفهان فعالیت می‌کنند

34 ایستگاه بازیافت در اصفهان فعالیت می‌کنند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان گفت: 34 ایستگاه ثابت و سیار بازیافت در سطح شهر اصفهان فعالیت می‌کنند و تا پایان سال جاری این ایستگاه‌ها توسعه می‌یابند.

تیمور باجول در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه ایستگاه‌های بازیافت در سطح شهر از اهمیت بسیاری برخوردار است، اظهار داشت: این ایستگاه‌ها باید در راستای جمع‌آوری و بازیافت پسماند‌های خشک خانگی در سطح شهر توسعه یابند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اصفهان از ظرح جامع مدیریت پسماند برخوردار است، اضافه کرد: تمامی شهرداری‌ها باید طرح جامع مدیریت پسماند را تهیه کنند و این سازمان در راستای کمک به شهرداری‌ها برای تهیه این طرح از آمادگی کامل برخوردار است.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان تاکید کرد: 34 ایستگاه ثابت و سیار بازیافت در سطح شهر اصفهان فعالیت می‌کنند و تا پایان سال جاری این ایستگاه‌ها توسعه می‌یابند.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری تعداد ایستگاه‌های ثابت بازیافت در اصفهان افزایش می‌یابد، ادامه داد: در حال حاضر دو ایستگاه ثابت و 32 ایستگاه سیار بازیافت در اصفهان وجود دارد که تا پایان سال جاری چهار ایستگاه ثابت بازیافت دیگر در اصفهان اضافه می‌شود.

باجول با بیان اینکه تمامی مناطق اصفهان باید از یک ایستگاه ثابت بازیافت برخوردار باشند، گفت: راه‌اندازی ایستگاه‌های ثابت بازیافت در راستای جمع‌آوری پسماند‌های خشک خانگی مردم در تمامی مناطق 14‌گانه اصفهان ضروری است.

کد مطلب 1512700

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